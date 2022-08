Aria di Friuli Venezia Giulia: alla scoperta di un territorio unico

Una kermesse che piacerà agli amanti del buon cibo e dei vini, delle tradizioni locali, della natura e dei paesaggi incontaminati

La Regione Friuli-Venezia Giulia è pronta ad accogliere turisti, visitatori e curiosi in un grande evento dedicato alla celebrazione della sua ricchezza enogastronomica. Un’iniziativa che unisce le bellezze turistiche e quelle food dando l’occasione di conoscere le tante sfaccettature che rendono unico questo territorio.

L’evento si chiama Aria di Friuli Venezia Giulia per quest’anno sostituisce il tradizionale appuntamento con “Aria di Festa”, la manifestazione che da più di 35 anni animava la cittadina di San Daniele del Friuli nel mese di giugno.

Dal 22 al 31 agosto gli itinerari sulla Strada del Vino e dei Sapori

Si comincia lunedì 22 agosto con una serie di eventi diffusi sul territorio, tanti appuntamenti stimolanti e divertenti organizzati lungo la Strada del Vino e dei Sapori. Il palinsesto permetterà ai visitatori di scegliere ogni giorno tra proposte outdoor, idee per la famiglia o scoprire le perle di enogastornomia locale. Sarà l’occasione per conoscere borghi caratteristici, fare passeggiate, degustazioni, visite guidate, attività sportive lungo il fiume Tagliamento e per entrare nel vivo di ciò che questa ricca Regione può offrire. Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli, con laboratori creativi e giochi.

Dal 26 al 29 agosto la festa del Prosciutto di San Daniele

Il clou dell’evento è a San Daniele del Friuli dove, dal 26 al 29 agosto, si celebra il San Daniele DOP nella sua terra di origine. In quei giorni saranno organizzate visite guidate nei prosciuttifici: i Mastri prosciuttai apriranno le porte degli stabilimenti accompagnando i visitatori in un viaggio alla scoperta di ciò che rende unico questo salume. Non mancheranno le occasioni per degustare il Prosciutto e deliziare il palato con menù creati ad hoc per la festa, il tutto accompagnato da spettacoli musicali e intrattenimento anche per i bambini.

Nella città di San Daniele del Friuli sarà inoltre allestito un mercato dedicato ai prodotti tipici regionali a marchio “Io sono FVG”, a rimarcare l’importanza che l’enogastronomia riveste per questa terra.

Ma i visitatori potranno avere l’occasione di partecipare ad interessanti laboratori di degustazione oppure farsi guidare alla scoperta delle ricchezze della città del prosciutto. Un appuntamento imperdibile, per food lover e non solo!