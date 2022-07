Meteo_ arrivano pioggia, grandine ma attenzione

Nei prossimi giorni assisteremo a temporali violenti con grandinate, soprattutto nelle regioni settentrionali ma poi anche in altre aree. Ancora in questi ultimi giorni di luglio ondate di calore e temperature infernali non daranno tregua, poi una breve pausa con pioggia.

Le regioni italiane che beneficeranno di questi eventi di pioggia, tanto attesa da mesi che ha causato una enorme siccità, sono Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia.

Durante queste settimane con l’eccessivo aumento delle temperature abbiamo assistito all’ anticiclone nord-africano che ha fatto accumulare molta energie proprio nei mari ma anche nelle valli. Questo accumulo di energia ha creato un vero serbatoio che si sta riempiendo e che svilupperà dei veri e propri fenomeni meteo che saranno anche molto violenti.

Cosa accadrà

Cosa accadrà nei prossimi giorni a causa di questo accumulo? Ci saranno dei temporali molto forti e dei nubifragi, quindi bisogna essere pronti a questi eventi meteo estremi. Da precisare è che non tutta l’ Italia sarà colpita da queste perturbazioni molto forti e non dureranno poi così tanto come invece tutti sperano per cercare di agire su quel problema molto grave della siccità che da mesi sta causando tanti danni alla nostra economia e vita in generale.

Cosa accadrà a partire dal fine settimana? In questi giorni sicuramente le temperature riprendono a salire proprio al di sopra della media stagionale a cui siamo abituati. Nella prossima settimana, assisteremo a delle lievi piogge, ci saranno poi delle giornate soleggiate e anche purtroppo con temperature molto calde che riguarderanno la nostra penisola in lungo e in largo.

La domanda sorge spontanea, come sarà il mese di agosto che sta per cominciare? Sarà sicuramente un mese molto caldo e instabile dal punto di vista meteorologico. Non dimentichiamo di concentrarci sulla nostra salute, scegliendo dei cibi e delle bevande adatte a idratarci e ad alimentarci nel modo giusto, non solo per quanto riguarda noi stessi e la nostra salute, ma anche per i nostri animali domestici, quelli che vivono con noi a cui dobbiamo sempre assicurare una fresca ciotola di acqua fresca per abbeverarsi.