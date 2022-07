Leonardo Fumarola: sapete che cosa fa oggi? Eccolo

Vi ricordate dell’allievo di Amici, Leonardo Fumarola? Eccolo oggi completamente diverso: scopriamo insieme di cosa si occupa.

Più di vent’anni fa, Maria De Filippi decise di investire la maggior parte del suo tempo sul lancio di un programma destinato a diventare uno dei prodotti più amati dai telespettatori italiani. All’epoca, Amici era noto come Saranno famosi e fin dalle prime edizioni riuscì a conquistare il cuore del pubblico a casa. Da sempre diversi giovani allievi puntano ad ottenere l’ambito banco, il quale rappresenta un vero e proprio trampolino verso il mondo dello spettacolo, della danza e della musica. Diverse compagnie e produttori radiofonici seguono attentamente le puntate, in modo da individuare i talenti più evidenti su cui investire.

Si tratta tuttavia di una cresta da cavalcare in fretta, in quanto l’onda della visibilità tramite un talent show non rappresenta sicuramente qualcosa di eterno. Per questo motivo, nonostante l’incredibile moltitudine di allievi passati per gli studi Mediaset, davvero pochi sono riusciti negli anni a stabilizzare il proprio successo, affermandosi effettivamente nel mondo dello spettacolo.

Tra i nomi rimasti famosi non possiamo non citare Emma Marrone, così come Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Annalisa e tanti altri. Altrettanti poi sono finiti nel dimenticatoio: tra di loro c’è anche Leonardo Fumarola, partecipante della primissima edizione di Saranno famosi. Eccolo oggi, scopriamo insieme di cosa si occupa.

Leonardo Fumarola: da Saranno famosi ad oggi, di cosa si occupa l’ex allievo di Amici?

Leonardo Fumarola debuttava vent’uno anni fa nel programma condotto da Maria De Filippi, Saranno famosi. Purtroppo per lui, la sua partecipazione non durò a lungo e venne eliminato dopo poco tempo. Il vincitore assoluto della precedente versione del talent fu Dennis Fantina. Leonardo Fumarola finì così nel dimenticatoio, per poi riaccendere il ricordo dei più malinconici in seguito alla sua partecipazione ad Avanti un altro, avvenuta pochi mesi fa.

Fumarola oggi ha 39 anni e, durante la sua partecipazione, ha raccontato a Bonolis la sua attuale occupazione, la quale non si distanzia eccessivamente da quella originale come ballerino e dalle sue aspirazioni della giovane età: “Mi occupo sempre di spettacolo” – ha raccontato l’ex allievo di Amici – “faccio spettacolo ad alto rischio per le compagnie internazionali”. Insomma, qualcosa di più estremo, ma sempre fedele ai suoi sogni più grandi. L’avevate riconosciuto?