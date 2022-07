Pippo Baudo, ecco le sue condizioni: il celebre conduttore manca da diverso tempo dalla tv, coi fan che sono in apprensione.

Pippo Baudo ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della televisione italiana, diventando il conduttore per eccellenza e modello per tantissimi altri uomini del mondo dello spettacolo.

Nonostante la sua fama però, è da qualche tempo che non lo vediamo più in televisione e, oltre che all’invito di Amadeus per il Festival di Sanremo, pare abbia anche declinato l’offerta di incontrare Katia Ricciarelli, sua ex-moglie, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. E’ successo qualcosa al conduttore? Ecco le ultime notizie.

Pippo Baudo, ecco le sue condizioni: gli ultimi aggiornamenti

A quanto pare, arrivato alla veneranda età di 86 anni, il conduttore ha qualche acciacco dovuto alla vecchiaia, ma non sembra sia nulla di preoccupante; ad aggiornare sulle sue condizioni ci ha pensato il figlio Alessandro, in una recente intervista a DiPiùTv (e ripresa anche dal sito Gossip e TV).

“Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro” ha spiegato Alessandro nell’intervista.

Nato nel ’62 dalla relazione fra il conduttore e Mirella Adinolfi, Alessandro ha vissuto per tanti anni lontano dall’Italia, nello specifico in Australia, ed è un musicista. Sul rapporto col padre Alessandro ha rivelato: “Pippo non viveva con noi, ma lo vedevo spesso. Quando avevo sei anni l’amore tra mamma e Pippo finì” ha spiegato, continuando poi a parlare di come è cresciuto.

“Lei si rimise con Formosa, lo raggiungemmo in Canada e poi ci spostammo in Australia. Per me Baudo era lo zio rimasto in Italia, mentre fu Formosa a crescermi, a farmi da padre. Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto” ha spiegato il figlio di Baudo, che ha reso Pippo nonno (ed ora, visto il figlio di Sean, anche bisnonno).