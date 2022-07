Suor Cristina la ricordate? Ecco com’era prima e com’è oggi, wow!

By

Suor Cristina, la ricordate sin dai tempi di The Voice? Ecco com’era prima e com’è oggi la cantante, davvero wow!

Sono passati diversi anni ormai da quando Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina, si è messa in mostra con la sua voce al talento show Rai, The Voice; durante le selezioni Cristina fece commuovere uno dei coach, J-Ax, e nella sua squadra alla fine è riuscita anche a trionfare nell’edizione.

Insime, J-Ax e Suor Cristina fecero sicuramente scalpore, ma alla fine trionfarono sbalordendo tutti quanti dimostrando come il talento vada assolutamente al di là del proprio ruolo e del proprio ‘abito’. Da lì in poi è iniziata la carriera di Suor Cristina come cantante, ma che fine ha fatto oggi? Eccola.

Suor Cristina, ve la ricordate ai tempi di The Voice? Ecco com’era prima e com’è oggi

Cresciuta in Sicilia, Cristina Scuccia ha coltivato precocemente la passione per il canto, accompagnata poi dalla vocazione e dal suo percorso clericale; diventata suora, ha avuto modo di esibirsi in vari spettacoli del clero, mettendo il suo talento anche al servizio di Dio.

Improvvisamente poi, la decisione di partecipare al talent show di Rai 2, mostrandosi esattamente come Suor Cristina; la vittoria le ha permesso di incidere prima l’album d’esordio in studio, Sister Cristina (nel 2014) e poi successivamente un secondo disco, Felice, pubblicato nel 2018.

Nonostante il grande successo avuto, dalla vittoria del talent in poi Suor Cristina si è sempre di più allontanata dai riflettori, tanto che molti fan si sono chiesti che fine abbia fatto.

L’ultima apparizione televisiva risale al 2019, quando torna di nuovo in Rai ma questa volta per cimentarsi come ballerina a Ballando con le stelle, noto programma di Milly Carlucci, seppur con qualche polemica.

Oggi, stando a quanto riporta fortementein.com (ma anche altre testate), Suor Cristina par aver pronunciato i voti perpetui ed essersi ritirata nel convento delle Suore Orsoline; vista la scelta, salvo colpi di scena, la sua carriera nel mondo dello spettacolo può dirsi conclusa.