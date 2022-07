Caprese super usata in estate, ma fa veramente bene?

La caprese è sicuramente uno dei piatti più consumati in estate. Quello che però tutti si chiedono è: farà davvero bene? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Sappiamo tutti che l’Italia è uno dei paesi migliori in cui mangiare buon cibo, infatti, in tutto il mondo siamo conosciuti proprio per la qualità dei nostri alimenti. Uno dei piatti più famosi è sicuramente la caprese, ottimo in queste giornate di caldo torrido. Ma siamo sicuri che faccia davvero bene? Ecco la verità.

La caprese è un grande classico estivo, fresca e golosa riesce a mettere d’accordo proprio tutti. Se poi abbiamo a disposizione qualche fogliolina di basilico, si trasforma in un piatto eccezionale che richiama proprio la nostra bandiera italiana. a

Ma siamo sicuri che sia una combinazione salutare? In questi giorni non si fa altro che parlare di diete e di alimenti sani. Ecco perché in molti hanno il dubbio che questo piatto non sia poi cos’ sano. Scopriamo quindi la verità.

Caprese: è davvero un piatto sano? Ecco la verità

Stando a quanto dicono gli esperti, la classica caprese non sarebbe una scelta prettamente salutare. A dirlo è proprio la scienza, che conferma di non abbinare mai il pomodoro e mozzarella, per un motivo strettamente legato alla chimica alimentare.

Infatti, l’unione di questi due ingredienti provoca una reazione tra due ph nettamente diversi tra loro. La mozzarella è basica, il pomodoro è acido, ecco perché il processo digestivo diventerebbe complicato.

Spesso, questa difficoltà di digestione provoca gonfiori addominali, insonnia e pesantezza. Ovviamente, questo problema si presenta anche quando decidiamo di mangiarci una bella puzza. Infatti, le proprietà nutritive restano invariate anche durante la cottura.

Sicuramente non è un pretesto per non mangiare questi deliziosi alimenti, anzi potete consumarli ma sempre senza esagerare. Se non volete rinunciare a questi gusti potete anche decidere di abbinarli in modo diverso, ad esempio il pomodoro sta molto bene con il pesce e invece la mozzarella con gli spinaci.

Ora non vi resta che seguire questi consigli. Voi cosa ne pensate?