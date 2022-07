Bonus Vacanze: si può viaggiare ancora gratis?

Non avete ancora utilizzato il Bonus Vacanze? Scopriamo se è ancora possibile viaggiare gratis e come poterlo utilizzare in questi giorni.

In questo periodo, la crisi economica continua ad aggravare la situazione di molte famiglie italiane. I prezzi sono saliti alle stelle e diverse persone fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ora però, siamo nel pieno dell’estate e purtroppo, in pochi riusciranno a permettersi le vacanze senza pensare alle proprie finanze.

Ecco perché oggi scopriremo se è ancora possibile utilizzare il famoso Bonus Vacanze. Sappiamo che in un periodo come questo i soldi sono sicuramente molto pochi, quindi quelli da dedicare alle vacanze sono ancora meno. Ma quello che non tutti sanno è che è ancora possibile viaggiare gratis, grazie alle moltissime agevolazione ancora attive.

Infatti, sono disponibili diversi soggiorni gratuiti, o quasi grazie al Bonus vacanze ancora attivo all’interno del nostro paese. Ma attenzione, sono anche disponibili alcuni sconti su attività, mezzi di trasporto e soggiorni. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Bonus vacanze: ecco come utilizzarlo

Per il momento ci sono moltissime offerte vantaggiose per chi deciderà di soggiornare in Piemonte. Infatti, in questa regione c’è la possibilità di pernottare 4 notti pagandone solo 2. La prima è offerta dall’esercente e invece la seconda dalla Regione. Ma non è finita qui, grazie a queste agevolazioni avrete la possibilità di ottenere dei voucher per attività turistiche da spendere all’interno della Regione.

Per il momento le prenotazioni sono disponibili solo nella seconda metà di luglio, per usufruirne è necessario attendere qualche giorno per cogliere l’occasione. In ogni caso, potete già richiedere i voucher, questi infatti saranno spendibili fino al 30 settembre 2023.

Inoltre, esiste un altro Bonus molto interessante attualmente disponibile nel Lazio, questo prevede due notti gratuite per soggiorni di minimo 5 giorni. L’offerta è valida fino al 30 novembre del 2022.

Ma le novità non sono finite qui, ci sono anche altre agevolazioni per giovani grazie alla Carta Giovani Nazionali. Questa è disponibile sull’applicazione IO ed è totalmente gratuita. Anche qui sono disponibili soggiorni e viaggi scontati. Ora non vi resta che correre a prenotare le vostre vacanze. Voi cosa ne pensate?