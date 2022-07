Nina Senica: le nozze segrete con lui

La showgirl serba si è sposata in Toscana: vediamo insieme tutti i dettagli relativi al matrimonio da sogno.

Nina Senicar alcuni giorni fa si è sposata in gran segreto con l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre 2019.

Negli anni passati la show girl si è fatta conoscere in Italia per aver preso parte a diversi programmi tra cui Veline, Distraction, Stile Libero Max. Nonostante dal 2012 vive a Los Angeles, la 36enne per il suo Si ha scelto di tornare nel Bel Paese e coronare il suo sogno. Andiamo a vedere tutti i dettagli dell’evento.

Nina Senicar è convolata a nozze

Un matrimonio scelto nei minimi dettagli quello tra Nina Senicar e suo marito Jay Ellis. Per la location è stato scelto un castello a Firenze, “Villa Mangiacane”, situata a San Casciano. Ovviamente, gli sposi non hanno badato a spese, sia per quanto riguarda il menù che per gli addobbi.

La show girl nel 2009 si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110 all’Università Bocconi di Milano. Dal 2012 risiede a Los Angeles, dove studia recitazione e ha avviato la sua carriera di attrice.

Ma chi è il marito della bellissima attrice e modella? Come già detto in precedenza il 40enne che ha deciso di sposare Nina si chiama Jay Ellis. Attualmente è un grandissimo attore, ma prima di dedicarsi al cinema ha lavorato come modello.

Chi è il marito dell’ex velina?

Nel 2013, ha ricevuto il suo primo ruolo importante nella serie di BET The Game. Nel 2015, è entrato a far parte del cast della serie HBO Insecure. Ma non solo ha avuto anche un ruolo importante nel film horror Escape Room ed ha recitato in Top Gun: Maverick, film con protagonista Tom Cruise. Inoltre, chi è appassionato di serie tv americane sicuramente lo avrà visto anche in Breaking Dance, In a Relationship ed Escape Room – Gioco mortale. Insomma, ha avuto diversi ruoli.