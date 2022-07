Soleil Sorge: ha fatto una cosa enorme

Soleil Sorge, ha organizzato un super party per festeggiare i suoi 28 anni. Siete curiosi di scoprire gli invitati e le immagini della festa? Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Soleil Sorge è stata sicuramente una delle concorrenti più discussa del Gf Vip. Il pubblico a casa ha iniziato a conoscerla sin dalla sua prima apparizione televisiva a Uomini e Donne. Ora è una delle showgirl più richieste del momento, tutti la vogliano nelle proprie trasmissioni.

D’altronde, dopo i vari reality è riuscita a tirar fuori il suo vero carattere, c’è chi la ama e chi proprio non la può vedere. Ma poco importa, lei continua ad andare avanti a testa alta. Subito dopo la fine del Gf Vip, moltissimi fan hanno creato numerose fandom a suo nome, il suo profilo IG è letalmente esploso, tanto ad arrivare a più di un milione di followers.

Nelle ultime ore, Soleil Sorge ha finalmente festeggiato l’arrivo dei 28 anni con le persone a lei più care. Una festa mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole. Siete curiosi di vedere cosa ha organizzato la giovane modella? Vediamolo insieme.

Soleil Sorge compie 28 anni: ecco chi era invitato

Soleil Sorge ha appena compito 28 anni, ovviamente per un’occasione così importante non poteva che organizzare un festa di compleanno in compagnia di molti amici e parenti. Tra gli invitati non poteva sicuramente mancare la madre, una presenza sempre presente nella sua vita.