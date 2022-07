Vediamo insieme se stiamo facendo un percorso per perdere del peso, quanti formaggi possiamo mangiare, rimarrete senza parole.

Come sappiamo, molto spesso, se vogliamo perdere qualche chilo che magari abbiamo accumulato durante il periodo invernale, ma senza troppa fretta iniziamo a togliere alcuni alimenti.

Molto spesso i formaggi fanno parte proprio di queste cose, ma noi oggi vi vogliamo svelare un segreto, è possibile mangiarli, ma in un quantitativo preciso, scopriamolo insieme e vediamo meglio.

Formaggi e dieta: davvero è possibile?

I formaggi fanno veramente ingrassare oppure è solamente un modo di dire? In realtà non ci sono quelli che lo fanno e quelli che invece non ci danno problemi legati al peso, perchè è il nostro modo di comportarci davanti agli alimenti, nel corso degli anni che influenza il peso.

Come tutte le cose è importante non esagerare, non esiste un alimento, che se mangiato ci fa subito ingrassare, vediamo però insieme di capire cosa fare per avere un sano stile di vita ed alimentare.

Come possiamo legger anche sul sito della Fondazione Veronesi ci sono delle linee guida che possiamo seguire e la dose giornaliera è di circa 125 ml di latte e yogurt tra le 1 e le 3 porzioni.

Parlando dei formaggi freschi stiamo intorno ai 100 grammi che possiamo mangiare una o due volte alla settimana, possiamo sostituirlo anche con 50 grammi di quello stagionato ma solamente una volta ogni sette giorni.

Con queste dosi, sembra che non ci siamo problematiche a lungo andare sul nostro fisico e su quello che accade, ovviamente sono informazioni indicative, anche perchè se mangiamo troppo latticini potremmo avere delle problematiche.

Bisogna sempre chiedere il parere ad un nutrizionista se abbiamo dubbi su cosa è meglio per noi mangiare per avere una vita sana ed uno stile di vita che ci faccia stare bene ed in salute, non facciamo mai nulla da soli.

Quindi non sembra assolutamente corretto togliere completamente i latticini dalla nostra dieta se non abbiamo una particolare indicazione da parte del nostro medico curante che lo fa per la nostra salute.

Possiamo mangiarli, quindi un paio di volte alla settimana e magari assumere anche uno yogurt come merenda che è un’ottimo spezza fame che ci aiuta davvero moltissimo nei momenti importanti della giornata.

Ogni alimento può avere delle controindicazioni se esageriamo con il suo quantitativo, quindi mi raccomando fate attenzione, perchè l’alimentazione è una scienza davvero molto complessa.