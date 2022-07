Un posto al sole anticipazioni: Raffaele è sempre più triste

Lara sfrutterà la partenza di Marina per continuare il suo malefico piano. Raffaele sarà costretto a prendere una decisione difficile.

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina dopo aver lasciato la città, darà ancora di più campo libero a Lara. La Martinelli continua a far credere a tutti che la sua gravidanza procede nel migliore dei modi ma non è così.

Intanto, Raffaele è sempre più in crisi, non sa come comportarsi con la moglie e i figli e soprattutto se continuare a mentire ancora. Dopo un’attenta riflessione prenderà una decisione al quanto difficile. Infine, Bianca vuole conquistare Antonello. La ragazzina trova un modo per avvicinarsi a lui e sfrutta un’iniziativa ambientalista, che sembra proprio fare al caso suo.

Un posto al sole: Lara continua con la sua messa in scena

La rivalità tra Marina e Lara sembra non cessare. La Martinelli ha capito che Roberto è ancora innamorato della ex e approfittando della partenza della donna decide di mettere in atto un nuovo piano per avvicinarsi a lui.

Quest’ultima continua a far credere a tutti che la sua gravidanza procede a gonfie e vele . Insomma, sarà pronta a tutto pur di non perdere quanto guadagnato con fatica. Intanto, anche Raffaele è esausto.

Le anticipazioni ci fanno sapere che il portiere dopo essere stato scoperto da Viola e dopo averle implorato di non dire nulla a suo marito si renderà conto di quanto male sta facendo alla sua famiglia. Per questo motivo prenderà un’importante decisione.

Anticipazioni: Bianca alla riscossa

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Bianca sarà pronta a conquistare a Antonello. La ragazzina ormai è cotta del suo amichetto e troverà un modo per avvicinarsi a lui. L’occasione giusta sarà un’iniziativa ambientalista. La piccola Boschi farà di tutto per parteciparvi insieme al suo innamorato. Ci riuscirà? Per ora non ci resta altro che attendere.

