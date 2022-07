Mahmood: è successo con una fan, incredibile

Il noto cantante è caduto vittima di una gaffe a dir poco esilarante: scopriamo insieme cos’è successo tra le onde del mare.

Parliamoci chiaro: benché Mahmood tenti di mostrare il suo atteggiamento da bello e dannato, ha dato prova spesso e volentieri di celare un animo goffo ed incline a compiere gaffe esilaranti. Protagonista delle risate risuonanti sul web, non possiamo dimenticarci del lieve rutto improvviso, uscito dalla sua bocca durante le interviste per l’Eurovision Song Contest; per non parlare poi dell’inglese poco comprensibile e delle parole in spagnolo sparate un po’ a casaccio.

Eppure, è proprio per questo che Mahmood è riuscito a conquistare in poco tempo il cuore del pubblico italiano. Le nuove generazioni si sentono comprese dalle sue canzoni e al contempo adorano gli aspetti più autentici, spontanei e anche un po’ goffi del cantante. A questo proposito, indovinate un po’? Sembra che Mahmood ne abbia combinata un’altra delle sue, questa volte complice di due fan sfegatate incontrare in Sardegna. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mahmood: gaffe imperdonabile in presenza di due fan

Immaginate di andare in vacanza con la vostra migliore amica, precisamente in una bellissima spiaggia della Sardegna. Ad un certo punto, mentre nutrite la vostra mente osservando il mare e l’orizzonte, notate una figura decisamente familiare e conosciuta. Aguzzate quindi gli occhi e vi rendete conto di avere davanti Mahmood, famoso cantante, vincitore bis del Festival di Sanremo. A chiunque verrebbe naturale chiedere una foto per immortalare il momento fortunato. E se il telefono finisse nelle mani sbagliate?

Ebbene sì, Mahmood ne ha combinata un’altra delle sue. Il cantante – molto gentilmente – ha accettato di fare un selfie insieme a due fan incontrate tra le acque cristalline della Sardegna. Dopodiché, il cellulare è scivolato dalle mani dell’italo-egiziano ed è finito direttamente in acqua. Fortunatamente, le due ragazze hanno risposto alla gaffe con una grossa risata. Diverso invece è stato l’atteggiamento di Mahmood, evidentemente mortificato per l’accaduto. Insomma, i selfie con i propri idoli rappresentano ricordi indelebili agognati da molti fan, tuttavia bisogna prestare attenzione al volto a cui si affida il proprio smartphone.