Elodie: la bellissima notizia arriva, finalmente

Grandi novità in arrivo per Elodie di Patrizi: ecco tutte le novità per la cantante

Continua il grande successo della cantante romana che dopo al partecipazione a Amici si è vista una carriera tutta in salita. Nelle scorse ore, Elodie è salita sul palco del Tim Summer Hits con la sua ultima hit Tribale ma a breve la vedremo anche su Rai1, alla presentazione de la Notte della Taranta.

Elodie di Patrizi arriva la bella notizia

Elodie è il personaggio tanto chiacchierato che prenderà parte a La notte della Taranta. Ovviamente l’evento vedrà anche la partecipazione di tanti ospiti ma in questo caso si tratta di un’artista molto legata a questa terra. L’ex allieva di Amici si è trasferita in Puglia da ragazzina, per vivere la sua storia con Andrea Maggino, storico dj salentino.

A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, non è solo questo il motivo della sua presenza. A convincerla anche il suo compositore Dardust che insieme a lei ha collaborato per molto tempo. Nelle prossime ore è attesa la conferma ufficiale anche se per adesso, come fa sapere Blogo non ci sono più dubbi.

Tribale: è già tormentone

La carriera di Elodie di Patrizi procede davvero a gonfie vele. La cantante di recente ha lanciato il suo ultimo pezzo tribale che è diventato già un vero tormentone. Nelle scorse ore l’artista si è esibita con questa canzone al Tim Summer Hits raccogliendo applausi e consensi sia da parte dei presentatori che dal pubblico presente. E’ diventato già il vero tormentone dell’estate quindi per adesso non ci resta altro che cantarla e ballarla sotto l’ombrellone.

Intanto, anche la vita sentimentale non è da meno. Dopo un breve allontanamento dal cantante rap Marracash, i due sono tornati insieme più innamorati di prima. Insomma, la crisi è stata superata a pieno. Per adesso non si parla di nozze o di figli.

