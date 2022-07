Vacanze rovinate? Ecco cosa ci aspetta in questi caso

Non tutti sanno che se la vostra vacanza sarà rovinata potrete avere un buon rimborso. Ma solo se andate in queste regioni.

Dopo un anno, trascorso a lavorare, non si vede l’ora di andare qualche giorno in ferie, staccare quindi anche il telefono e il computer. Le tanto agognate vacanze stanno finalmente per arrivare, ma si sa che qualche imprevisto può essere dietro l’angolo.

Quindi cerchiamo di non farci prendere impreparati e andiamo a leggere cosa potrebbe succedere se si dovessero realmente rovinare.

Come riporta ProiezionidiBorsa.it, se andate in vacanza in queste località potreste avere un rimborso se le vostre ferie venissero rovinate.

Le destinazioni sono delle mete molto ambite da molti, come la Grecia, la Croazia, ma anche in Sardegna e in Sicilia.

Vacanze rovinate? Non preoccupatevi, avrete diritto ad un rimborso

Tutti quanti stanno aspettando questo momento tanto desiderato: non si vede l’ora di partire per passare alcuni giorni in totale relax, lontano almeno per un po’ da tutti i problemi.

Ma si sa, alcuni imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo: ad esempio, il volo potrebbe essere cancellato oppure si potrebbero avere dei problemi con l’albergo o con il tour operator.

Insomma, ci possono essere tanti problemi che potrebbero rovinarci le ferie che stiamo aspettando da tanto tempo. Non tutti sono a conoscenza, che se si dovesse riscontrare uno o più problemi come quelli descritti, si può avere un rimborso.

Infatti, come riporta il sito, in caso di vacanza rovinata, la Cassazione, con l’ordinanza 13511/2022, afferma che abbiamo diritto al risarcimento del danno.

In poche parole, i giudici spiegano che la vacanza è rovinata quando non si ha “l’adempimento degli obblighi contrattuali di un soggetto” e per questo motivo non si può godere delle vacanze.

Infondo, le vacanze sono dei giorni nostri che in caso si verificassero dei problemi non li potremmo godere. Quello che i giudici spiegano è che quando “l’inadempimento degli obblighi contrattuali assume il carattere della gravità ci spetta un grosso risarcimento”: quest’ultimo è livello sia patrimoniale, per quanto riguarda i soldi spesi per una vacanza che è stata alla fine rovinata, sia non patrimoniale.

Quest’ultimo, invece, è in riferimento ai giorni di ferie che si è persi, ma anche tutto lo stress di cui si è fatto carichi!