Uomini e Donne: Fabio ha avuto un intervento

Brutte notizie per l’ex cavaliere di Uomini e Donne: ecco cosa è successo a Fabio, il neo sposo di Isabella Ricci.

Chi ha seguito lo scorso anno il trono over sicuramente si ricorderà di Fabio. Il cavaliere all’interno del programma ha conosciuto Isabella e dopo pochi mesi di conoscenza hanno lasciato insieme il parterre.

Subito dopo sono arrivate anche le nozze, e attualmente tra i due tutto procede a gonfie vele. A quanto pare, però, per Fabio è giunto qualche piccolo problema di salute e attualmente è ricoverato. Vediamo perchè.

Fabio e Isabella in ospedale: cosa è successo

Qualche giorno fa, attraverso una storia su Instagram, Fabio e Isabella avevano fatto sapere al pubblico che li segue che presto avrebbero dovuto affrontare insieme un percorso. Nel dettaglio Fabio si sarebbe dovuto sottoporre a un’operazione chirurgica al ginocchio.

L’intervento è stato fatto e tutto è andato come previsto dai medici. L’unico problema ora sono i 15 giorni di convalescenza che sta affrontando in clinica accanto a sua moglie. A farlo sapere la stesse Ricci sul proprio account social. L’ex dama si è detta felice e soddisfatta. Ora non resta altro che aspettare il ritorno a casa.

La coppia felice dopo Uomini e Donne

E’ stata una conoscenza lampo quella di Isabella e Fabio a Uomini e Donne. La coppia, infatti, si è scelta dopo brevissimo tempo decidendo addirittura di convolare a nozze. La Ricci non ci ha impiegato molto tempo nel trovare la sua anima gemella. Fin dal primo istante tra i due c’è stata una forte alchimia.

Dopo il matrimonio, sono volati a Dubai. Una luna di miele davvero unica, aveva raccontato l’ex modella. Precisamente, si sono spostati il 20 maggio a Pescantina, in provincia di Verona. Qui vive l’ex cavaliere e Isabella non ci ha pensato nemmeno due volte di scegliere questa location. Ovviamente non sono mancati personaggi del programma, tra questi Samantha Curcio e Marcello Messina.

