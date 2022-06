The Voice: l’addio al programma che non ti aspetti

The voice senior: tante novità in arrivo ma anche tanti addii per questa prossima edizione condotta da Antonella Clerici.

Si è rivelato un vero e proprio successo The Voice Senior. il programma condotto da Antonella Clerici anche quest’anno ha trovato conferma con lei alla conduzione. Stando alle prime anticipazioni però, c’è da dire che un giudice molto amato non prenderà più parte allo show.

Di chi stiamo parlando? Di Albano Carrisi.

The Voice Senior: cosa bolle in pentola

A parlare di novità su The Voice, ci ha pensato il giornale Tv Mia. Il settimanale ha infatti confermato la presenza di Antonellina alla presentazione della trasmissione ma anche parlato di addii.

Addii clamorosi possiamo dire, vista la grande presenza e il grande amore che hanno i fan verso Al Bano Carrisi, Due anni fa, il cantante di Cellino San Marco ha fatto parte della giuria insieme a sua figlia Jasmine.

Solo pochi giorni fa la presenza dell’artista era stata confermata da Nuovo. Oggi, invece arriva la smentita. Secondo alcuni indiscrezioni, infatti, Carrisi non potrebbe prendere parte al programma perchè ad ottobre inizia il suo tour in giro per l’Europa accanto a Romina.

Il grande successo di The Voice con la Clerici

Come già detto in precedenza le scorse edizioni di The Voice hanno portato grandi ascolti alla rete Rai ma anche tanta soddisfazione ad Antonella. Per circa un anno la Clerici è stata lontana dalla tv, dopo la chiusura di La Prova del cuoco. Con questo show, la conduttrice ha avuto una sorte di riscatto.

La prima edizione, quella che ha visti protagonisti Al Bano e la figlia Jasmine ha avuto maggiori ascolti. In particolare la finale del primo anno ha conquistato il 19,5% di share con 3.882.000 spettatori mentre la seconda è stata vista da 3 milioni e 727mila spettatori con uno share pare al 19%.

