The Kolors: incidente d’auto, ecco come stanno

Stash dei The Colors avvisa i suoi fan del brutto incidente: ecco cosa è successo

Continua con grande successo il tour tra l’Italia e l’Europa del band dei The Colors. Dopo circa due anni di stop epr via della pandemia sia Stash che tutti i cantanti hanno rimesso in moto le loro macchine e finalmente tutto sembra stia tornando alla normalità. Concerti, stadi pieni e teatri, gli appassionati di musica non attendevano altro. A quanto pare, mentre Stash, Daniele e Alex si recavano a Venafro, dove avrebbero dovuto esibirsi, hanno avuto un incidente in auto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

The Kolors, incidente in auto prima del concerto

Un brutto incidente ha interessato la band dei The Colors. Il gruppo mentre si recava a Venafro dove si sarebbero dovuti esibire per un concerto ha avuto un “contrattempo”. Fortunatamente ha fatto sapere Stash nessuno si è fatto male, il tutto è accaduto perchè un camion andava contromano.

L’esibizione non è stata rimandata ma per questo motivo, sono saliti sul palcoscenico solo con un pò di ritardo. La notizia è stata data dallo stesso cantante, sul suo account Instagram, dove accanto al messaggio ha postato anche la foto delle auto e del camion.

I dettagli dell’accaduto

Poteva finire davvero male l’incidente tra il camion e l’auto che ha coinvolto l’ex band di Amici. Dalle immagini postate infatti si vede il finestrino rotto della loro auto e la loro macchina molto danneggiata. Fortunatamente, i ragazzi sono rimasti illesi e nessuno si è fatto male.

Sui dettagli dell’incidente si da davvero poco al momento, l’unica cosa che ha detto Stash è che si sono trovati un camion di fronte che camminava contro mano in autostrada. Il peggio sembra sia stato evitato, ma non ha nascosto il grande spavento. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

