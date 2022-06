Caterina Balivo e la notizia che tutti attendevano

Caterina Balivo pronta a tornare in tv con due nuovi programmi. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando andranno in onda.

Buone notizie in arrivo per Caterino Balivo, la conduttrice, dopo un lungo periodo di stop è pronta a tornare sul piccolo schermo con ben due nuovi programmi. Il primo andrà in onda su Tv8 mentre il secondo su Rai2. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Sono passati ben due anni da quando Caterina Balivo ha lasciato la sua amata trasmissione, Detto Fatto. In questo periodo è apparsa raramente sul piccolo schermo, l’abbiamo vista come giurata de Il Cantante mascherato e come ospite in qualche trasmissione.

Ora però le ultime indiscrezioni hanno confermato che a breve la vedremo al timone di due nuovi programmi. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto delle importanti confessioni sul suo futuro. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Vediamo insieme le sue parole.

Caterina Balivo pronta a condurre due nuovi programmi, ecco quali sono

Negli ultimi giorni, Caterina Balivo è tornata al centro dei riflettori per una nuova imporrante novità. Presto, infatti la rivedremo alla conduzione di due nuovi programmi, tant’è che ha lasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha confessato di essere grata di questo incarico perché ha bisogno migliorarsi e di mettersi alla prova.