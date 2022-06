Ciliegie: dove comprare quelle a km 0 e spendere pochissimo

Sappiamo tutti che le ciliegie hanno raggiunto delle cifre stellare, ma non preoccupatevi, esiste un trucco per acquistarle a km 0 e senza spendere troppo. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Le ciliegie sono sicuramente uno dei frutti più amati dagli italiani, purtroppo come ogni estate, raggiungono delle cifre da capogiro. Per non parlare dell’ultimo periodo in cui i prezzi sono decisamente lievitati. Per fortuna esiste una soluzione a questo problema, vi basterà acquistare quelle a chilometro zero per spendere davvero poco.

In arrivo una buona notizia per gli amanti delle ciliegie, a quanto sembra gli agricoltori, starebbero diminuendo i prezzi per via dell’aumento di quantità del prodotto. Occorre ribadire che la raccolta di questo frutto così prezioso, viene rigorosamente a mano, ecco perché in alcuni casi possono raggiungere delle cifre stellari.

Ma non preoccupatevi, esiste un trucco per risparmiare sulle varietà nostrane che si possono acquistare a km 0 in aziende agricole locali.

Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Ciliegie: ecco come acquistarle a buon prezzo e a km 0

Tra i produttori di ciliegie migliori, troviamo sicuramente in prima classifica la Puglia, proprio in questa regione è possibile trovare una verità molto ambita, ovvero la Ferrovia.

Questo tipo di ciliegia è molto richiesta soprattutto all’estero, tant’è che continuano ad essere trasportate dall’altra parte del mondo per tutto l’anno. Il prezzo delle aziende locali, non supera le 8 euro al chilogrammo.

Un’altra varietà di ciliegia molto amata è la Bigarreau, sempre di origine pugliese, purtroppo questa tipologia è ormai rara, infatti si fa fatica a trovarne ancora in commercio.

Inoltre, sempre in Puglia è possibile trovare la varietà Giorgia, questa ha una produttività molto elevata, infatti è possibile trovarla anche a 7 euro al kg.

Tra le altre regioni in classifica per la produzione di ciliegie troviamo l’Emilia Romagna, qui è possibile trovare la verità Mora di Vignola. Probabilmente è una delle tipologie più amate per via del gusto molto dolce, tant’è che viene utilizzata per fare diverse marmellate locali.

Infine, esiste una tipologia di Ciliegie chiamata Cerase, questa viene coltivata nel Lazio e ha un prezzo davvero molto basso, Infatti acquistandole dal contadino possiamo comprarle ad un prezzo di 6 euro al chilo.

Voi cosa ne pensate?