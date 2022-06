Oroscopo dell’amore, come sarà per ogni segno: ecco cosa indicano le stelle in campo sentimentale per i prossimi giorni.

L’ambito sentimentale è uno dei più letti quando si parla di Oroscopo; pur non essendo una scienza esatta, in molti sono curiosi di sapere cosa potrebbe succedere al loro segno in questo periodo.

Cosa dicono le stelle per l’amore? Ecco le previsioni per tutti i segni dell’oroscopo riportate da TGCom 24, con grande attenzione alla passionalità.

Oroscopo dell’amore, come sarà per ogni segno: le previsioni

Ariete

Questo segno vivrà di grande passione in questo mese, con l’uomo che non si tirerà indietro davanti alle provocazioni della donna e quest’ultima che sarà molto intraprendente con chi l’attrae, senza trattenersi troppo.

Toro

Con Venere nel segno il Toro sarà molto premuroso, pieno di cure per il proprio partner; spesso l’uomo potrebbe accontentarsi delle coccole, mentre la donna potrebbe essere particolarmente ammaliante.

Gemelli

Marte in Ariete farà vivere al segno un mese movimentato, con tante occasioni per vare esperienze; le sorprese sono dietro l’angolo e molte fantasie potrebbero trasformarsi in realtà.

Cancro

Questo segno potrà sentirsi spesso stanco in questo mese ed avere poche occasioni di intimità col partner; anche in questo caso comunque, si può approfondire la relazione, di qualunque tipo essa sia.

Leone

Il Leone potrebbe vivere grandi emozioni in campo amoroso, anche se è bene chiarire subito le proprie intenzioni; la passionalità non manca, ma forse c’è qualche freno in più specie per le donne del segno.

Vergine

In questo mese la Vergine potrebbe viaggiare e fare nuove esperienze anche in campo amoroso; se si ha già un partner, si possono vivere nuove dinamiche di coppia in contesto completamente diversi, anche se specie a fine mese potrebbe non essere tutto rosa e fiori.

Bilancia

La Bilancia potrebbe ripensare per un periodo al proprio ex, non sentendosi molto in forma; un nuovo periodo, molto più entusiasmante, è alle porte per le prossime settimane.

Scorpione

I nati sotto questo segno, specie uomini, potrebbero sentirsi molto sotto pressione in amore, mentre aspettano di essere stupiti in positivo; incontri interessanti potrebbero avvenire, così come la donna potrebbe arrivare a trovare qualcuno che comprenda i suoi desideri.

Sagittario

Momenti di passione e di fuoco in arrivo, anche se è bene non cercare di portare avanti delle relazioni extraconiugali e non dimenticare di prendersi cura di sé.

Capricorno

I pensieri potrebbero limitare la sfera amorosa, ma c’è la possibilità che un incontro accenda nuovamente il tuo ardore; le donne saranno molto generose e pronte a godersi pienamente i momenti col proprio partner.

Acquario

Impegni di lavoro e familiari, all’inizio del mese, limitano la sfera amorosa, ma sul finire di giugno un incontro travolgente potrebbe cambiare completamente le carte in tavola, per una storia fatta di passione e magia.

Pesci

Incontri intriganti potrebbero essere all’orizzonte per i Pesci, anche se non sempre le aspettative potrebbero essere mantenuti, specie con incontri a livello virtuale; sembra comunque essere tempo di sperimentare.