Michelle Hunziker non si nasconde più, tutto alla luce del sole: la conduttrice svizzera è stata fotografata ed è pronta a ricominciare.

Periodo di grandi cambiamenti per Michelle Hunziker, che ha affrontato in questi ultimi tempi la separazione da Tomaso Trussardi, in parte anche affrontata col suo show Michelle Impossibile andato in onda nei mesi scorsi su Canale 5.

E mentre i fan hanno a lungo sognato un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, pare che l’amatissima conduttrice svizzera abbia ora di nuovo trovato l’amore non nascondendosi; le foto della rivista Chi.

Michelle Hunziker non si nasconde più, tutto alla luce del sole: le foto della rivista Chi

Come sempre, la rivista Chi anche per questo numero ha rivelato importanti news di gossip sul nostro mondo dello spettacolo, dedicando la copertina a Michelle Hunziker; come si vede dalla copertina (pubblicata anche sull’account ufficiale Instagram del settimanale), la conduttrice è stata paparazzata intenta in baci e abbracci con la sua nuova fiamma.

Per la felicità di tutti i fan, che le vogliono davvero bene e la amano da sempre per il suo talento, la sua simpatia e la sua umanità, pare proprio che la Hunziker abbia ritrovato l’amore; ma chi è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice svizzera?

Per chi non lo avesse riconosciuto si tratta di Giovanni Angiolini, un ex-gieffino di professione chirurgo ortopedico; originario della Sardegna, col suo fascino e la sua personalità Giovanni è riuscito a conquistare Michelle.

Prima di queste foto pubblicate dalla rivista Chi, c’erano stati diversi avvistamenti dei due insieme, ma si rincorrevano solamente voci; ora, viste le foto, sembra proprio che i due stiano insieme, o che comunque ci sia al momento tanta complicità.

“Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo” aveva spiegato tempo fa, sempre alla rivista, la stessa Michelle. A quanto pare, Giovanni è riuscito a far di nuovo emozionare la conduttrice, che si merita davvero l’amore e la felicità.