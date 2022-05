Martina Colombari: la fotografia incanta tutti

Ancora una volta, Martina Colombari infiamma il web con una foto sul suo profilo Instagram. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come hanno reagito i fan.

Da sempre Martina Colombari incanta tutti con la sua bellezza e sensualità, fisico statuario e fascino a non finire. La modella ha da poco compiuto 46 anni, ma per lei il tempo sembra non passare mai. Qualche ora fa ha lasciato i fan a bocca aperta con un’altra foto mozzafiato.

Modella, attrice e conduttrice, la Colombari negli anni ha conquistato il cuore del pubblico sia per la sua bellezza che per la sua semplicità. Nel 1991 ha vinto Miss Italia e da quel momento è riuscita a prendere il suo posto all’interno del mondo dello spettacolo.

Martina è anche molto attiva sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 1 milione di followers. Proprio ai suoi fan racconta la sua quotidianità, pubblicando foto e video in cui non manca mai un pizzico di sensualità.

Proprio qualche ora fa ha lasciato i suoi followers senza parole con uno scatto super sexy. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme.

Martina Colombari: la foto lascia i fan senza fiato

Per Martina Colombari il tempo sembra non passare mai, nonostante abbia quasi raggiunto i 50 anni continua a far invidia alle 20enni. Bellezza disarmante e fisico statuario, la Colombari lascia sempre i suoi fan a bocca aperta grazie ai suoi scatti su Ig.

Proprio nelle ultime ore ha postato una foto che ha sconvolto il web, nella didascalia si legge “Lavori in corso, prima di salire sulle “MONTAGNE RUSSE”.Dal 3 al 15 maggio al teatro Manzoni di Milano. Vi aspettiamo”.

Intanto accanto a lei si possono notare due costumisti che si adoperano a renderla più bella che mai. Martina nella foto indossa solo un body che lascia poco all’immaginazione, in pochi minuti la foto ha raggiunto quasi i 10mila like.

Per non parlare dei commenti, in cui i suoi fan le fanno i complimenti per la sua bellezza e per il nuovo spettacolo. Ora non ci resta che aspettare i prossimi scatti per scoprire quali saranno le altre novità. Voi cosa ne pensate, vi piace Martina Colombari?