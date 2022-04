Tremori e mancanza di equilibrio? Non sono gli unici sintomi del Parkinson

Ti capita spesso di avvertire tremori o mancanza di equilibrio? Attenzione, non sottovalutare questi sintomi, potrebbero essere collegati a questa malattia. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i segnali.

Il nostro corpo è come una macchina, se qualcosa al suo interno non funziona cerca di inviarci dei segnali. Spesso però, tendiamo a sottovalutarli o a far finta che non esistano. Se nella maggior parte dei casi potrebbe trattarsi di sintomi passeggeri, in altri, potrebbero rivelarsi dei campanelli d’allarme per alcune malattie.

La scienza medica è in continua evoluzione, grazie alle ultime ricerche si sono fatti degli enormi passi avanti per la cura di diverse patologie. D’altro canto sono in aumento anche l’insorgere di patologie più gravi e rare. Spesso scovare i sintomi non è facile, in alcuni casi possono essere associati a malanni passeggeri o a malattie conosciute.

Un esempio concerto è quello dei tremori, quando si inizia ad avvertire questo sintomo si pensa subito al Parkinson. Ma attenzione, in alcuni casi si presentano anche altri segnali che tendiamo a sottovalutare. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamo insieme.

Parkinson: ecco quali sono i sintomi da non sottovalutare

In Italia, il Parkinson colpisce circa 300 persone all’anno, si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il movimento. Ad essere colpiti sono più gli uomini over 65, questa malattia va a colpire i neuroni di una determinata area del cervello dedicata al movimento.

Spesso tra i sintomi più frequenti troviamo i tremori e la mancanza di equilibrio, ma attenzione, non sono gli unici che si presentano quando sorge questa terribile malattia.

Tra prime avvisaglie del Parkinson troviamo anche lentezza dei movimenti volontari, come camminare o parlare. Inoltre è possibile notare un cambiamento di postura repentina, questa malattia può modificarla portandola da eretta a curva, rendendo ancora più difficile il movimento.

Per il momento sono ancora ignote le cause che provocano questa malattia, ma da alcuni anni si sta parlando dell’importanza del cibo che assumiamo. Nel dettaglio il comitato ha esaminato che l’esposizione ad alcuni pesticidi usati per l’agricoltura, aumenti l’insorgere del Parkinson. Questo è stato rivelato per via di un aumento di casi negli agricoltori.