Vediamo insieme di che cosa hanno paura i vari segni zodiacali, in modo particolare quando si parla d’amore.

Non tutti confessano, se gli viene chiesto, che danno una letta all’oroscopo, perchè in tanti si vergognano, ma non c’è nulla di male, anche se non è una scienza esatta fa piacere leggere che cosa ci potrebbe accadere.

Ma noi oggi non vogliamo dirvi come saranno le prossime settimane o giorni per voi, ma indicare solo quali sono le vostre più grandi paure quando si parla d’amore per affrontarle nel modo migliore.

Oroscopo: ecco le paure in base al proprio segno

Iniziamo quindi subito con il primo segno, ovvero quello dell’Ariete, che ha un po’ di difficoltà a passare la sua vita da solo, anche se ha una grandissima paura, quando è fidanzato o sposato che il rapporto finisca all’improvviso.

Ha sempre la massima cura nello scegliere le persone che sono accanto a lui perchè odia soffrire ed è sempre molto selettivo in tutte le amicizie o storie d’amore che ha avuto negli anni.

Il prossimo segno è quello del Toro, che ha il terrore di perdere la testa per una persona che non vada bene per lui, ma allo stesso tempo ama sperimentare sempre cose diverse, quindi vive sempre in bilico tra le sue emozioni.

Arriviamo al segno dei Gemelli, che non ha problemi a livello di paure in amore ma vive ogni giorno per come viene, e forse la sua paura più grande è proprio perdere la libertà di fare quello che vuole e di vivere ogni momento a modo suo.

Il prossimo segno è quello del Cancro, che in amore dice sempre tutto al suo compagno, spesso anche troppo! Ma vuole che venga ripagato con la stessa moneta e se questo non succede la storia finisce molto male, ecco la sua più grande paura, soffrire per amore anche se ha dato tutto se stesso.

Arriviamo al segno del Leone, che ha paura di perdere il controllo quando è innamorato, e proprio per questo motivo in amore vuole che ognuno abbia i propri spazi e che non devono essere invasi.

Ha quindi paura di perdere il controllo anche in amore e per questo motivo la sua relazione potrebbe finire e lui, in caso, ne soffrirebbe davvero molto, perchè i limiti ci sono per non essere superati, secondo lui.

Prossimo segno è quello della Vergine, che se la sua relazione in amore non è più che stabile e solida si arrabbia in modo incredibile, e non riesce a capire come mai si può interrompere anche un sentimento così importante.

Arriviamo al segno della Bilancia, che ha voglia di vivere la routine di tutti i giorni, per chi è nato sotto a questo segno è proprio questo che porta alla fine di una relazione, se si interrompe la vita quotidiana che lui ha costruito con tanta fatica.

Siamo al segno dello Scorpione che ha una grandissima paura della separazione in amore, odiando ovviamente i rapporti a distanza, ecco quindi che in amore bisogna stare sempre vicini, forse anche troppo!

Passiamo al segno del Sagittario, che ha una sola, ma enorme paura, ovvero quella di non trovare la persona che faccia al suo caso, ovvero l’altra metà della mela, ma deve avere solamente pazienza, perchè tutto arriva per chi sa aspettare.

Arriviamo al segno del Capricorno, che molto spesso sottovaluta le relazioni che vive, perchè ha paura di perdere la testa e di diventare troppo sensibile, e questo non gli fa vivere bene l’amore.

Passiamo all’Aquario, che ha una enorme paura che il compagno o la compagna possano invadere i suoi spazi che ha costruito con grandissimo sacrificio nel corso degli anni, ecco perchè non si concede mai fino alla fine.

L’ultimo segno è quello dei Pesci che ha paura di avere un compagno che non gli dedica le attenzioni che lui vorrebbe, perchè per lui è importante avere un complice in amore ed ovviamente non ferma la sua ricerca fino a quando non è completamente soddisfatto!