Patatine fritte: ecco le migliori secondo uno studio

Ti piacciono le patatine fritte? Se la risposta è si, devi assolutamente provare quelle di un famoso supermercato. Un recente studio ha confermato che si tratta di uno dei migliori prodotti venduti. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Quando pensiamo ad un piatto amato sia da grandi e piccini, a tutti vengono subito in mente le patatine fritte. Non c’è dubbio sono deliziose, ma purtroppo vanno consumate con molta moderazione per via dell’alto contenuto di grassi. Attenzione però, un recente studio ha confermato che questa marca surgelata è la migliore in assoluto.

Generalmente quando decidiamo di preparare le patatine fritte scegliamo quelle surgelate, d’altronde è la soluzione più comoda e veloce. Infatti all’interno del pacchetto è possibile trovarle già tagliate e pronte per essere fritte.

In realtà l’unico ingrediente presente all’interno delle patatine fritte surgelate dovrebbe essere l’olio. Purtroppo però, se si va a leggere l’etichetta sulla confezione si può notare che la lista degli ingredienti è molto più lunga.

Per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono le patitine fritte più buone sia in termini di gusto che di qualità.

A rivelarlo è stato un numero speciale di 60 Millions de Consommateurs, dedicato interamente all’alimentazione. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamole insieme.

Patatine fritte: ecco quali sono le migliori

A chi non piacciono le patatine fritte? Questo piatto è in grado di mette d’accordo grandi e piccini. Per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono le marche di patatine surgelate migliori, secondo la classifica speciale di i 60 Millions de Consommateur.

Eccole in ordine:

McCain

Aldi

Auchan

Carrefour

Casino

E.Leclerc

Intermarché

Lidl

Picard

Purtroppo gli ingredienti più dannosi rilevati all’interno delle patatine sono gli additivi, nel particolare i difosfati (E450). Proprio questa sostanza è stata trovata in ben sei campioni patatine.

Ovviamente questo alimento non andrebbe consumato ogni giorno, soprattutto per via dei problemi che potrebbe portare alla nostra salute, nel dettaglio ha un potenziale ruolo per l’insorgere di malattie cardiovascolari.

Le patatine surgelate Lidl sono considerate le migliori sia per la bontà che per la semplicità degli ingredienti. Infatti al suo interno è possibile trovare solo i due ingredienti fondamentali (patate e olio di semi di girasole). Insomma, ora non vi resta che provare questo alimento. Voi cosa ne pensate?