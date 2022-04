Vediamo insieme come possiamo rallentare il processo di invecchiamento del nostro corpo con una spezia incredibile.

In tantissimi di noi, quando cuciniamo utilizziamo varie spezie, perchè in questo modo possiamo anche mettere meno sale, oppure dare un sapore maggiore ai nostri alimenti se siamo a dieta.

Ma una in particolare, che tutti noi conosciamo, e che magari usiamo per pochissime ricette, ci può aiutare a contrastare l’invecchiamento della pelle, vediamo di capire insieme di quale si tratta.

Invecchiamento: rallentalo con questa spezia

Iniziamo con il dire che quando la mettiamo colora tutto di un bellissimo giallo, e che spesso costa veramente molto, perchè per averla ci vuole tantissimo lavoro e non è così facile.

Stiamo parlando di una spezia che viene molto usata nella zona della Lombardia, ovvero lo zafferano, che possiamo trovare in tutti i supermercati, ma da dove si ricava? Sono gli stigmi di un fiore delle Iridaceae, ovvero delle piante perenni che vivono in Asia ed in Europa, ma sono coltivate anche nel nostro bel paese.

Possiamo trovare, infatti, delle coltivazioni di zafferano in Abruzzo, Umbria, in Toscana, nelle Marche e nella Sardegna, nelle zone che sono collinari ma allo stesso tempo calde.

Lo zafferano si utilizza, normalmente alla fine della cottura, ed aromatizza, in modo incredibile sia primi piatti, come il celeberrimo risotto alla milanese, ma anche carni bianche o rossi, e perfino in alcuni dolci.

Ma stando ad uno studio dell’Istituto Humanitas, lo zafferano ha anche delle grandissime proprietà antisettiche, digestive ed antiossidanti, per via della presenza di Vitamine come la A o la C, e per alcuni minerali come il Selenio.

Queste sostante aiutano il nostro corpo a combattere lo stress ossidativo, e per questo sono importanti nel combattere l’invecchiamento precoce e nella possibilità di avere un tumore.

Contiene anche Vitamine del gruppo B e minerali come il potassio, il calcio ed il fosforo che ci aiutano con il nostro cuore, le ossa ed il cervello, insomma una spezia veramente ottima che ci può aiutare in vari modi.

Ovviamente il suo utilizzo, a fini terapeutici lo può indicare solamente un medico, quindi prima di fare scelte da soli chiedete sempre ad uno specialista che vi saprà indicare cosa è meglio per voi.

Vi vogliamo proporre anche una ricetta con lo zafferano diversa dal solito, ovvero un dolce, dove avremmo bisogno dei seguenti ingredienti: