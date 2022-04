Leonardo Pieraccioni: parla la sua fidanzata Teresa

Dopo la storia finita con Laura Torrisi, l’attore e regista Leonardo Pieraccioni ritrova finalmente l’amore con Teresa Magni.

Dopo che il loro amore è naufragato, l’ex gieffina ed ora attrice Laura Torrisi e il regista e attore Leonardo Pieraccioni sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della loro unica figlia Martina, che oggi ha undici anni.

Da qualche anno a questa parte, il regista sembra aver riaperto nuovamente il suo cuore ed oltre a battere per sua figlia, batte per qualcun’ altra.

Stiamo parlando di Teresa Magni, che non fa parte del mondo della televisione. Sembra che la loro conoscenza risali a circa 4 anni fa.

I due ora sono una coppia a tutti gli effetti. La Magni ha circa 40 anni ed è toscana come Pieraccioni. Di professione è Hair Stylist. Per il momento la coppia non vive ancora insieme e lei ha una figlia, nata dalla precedente relazione.

Solo recentemente, sulla pagina di Instagram della donna è apparsa una foto con il regista, con tanto di cuoricino.

Leonardo Pieraccioni: ecco cosa ha rivelato la sua fidanzata

Un suo follower ha scritto “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili”. E la risposta di Teresa Magni è stata “Siamo invincibili”.

Sempre sotto la stessa foto, un altro follower ha dichiarato che Leonardo Pieraccioni è un “uomo d’altri tempi”. Inoltre, l’attore e regista è anche un simpaticone sia davanti alle telecamere che dietro.

Sono una coppia da far invidia a chiunque: i due sono molto presi l’uno dall’altra. E sono anche molto complici.

Ma se per Pieraccioni le cose sembrano andare per il verso giusto sia a livello lavorativo parlando, sia in amore, non si può dire di certo per Laura Torrisi.

L’attrice, infatti, si è lasciata da poco più di un anno con il pilota Luca Betti. Ha sempre l’affetto i sua figlia e del suo ex compagno: l’ex gieffina e Leonardo Pieraccioni sono rimasti, infatti, come abbiamo già detto, in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della piccola Martina.

Avete visto la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni, Teresa Magni?