Vediamo insieme due attività che possiamo fare al posto dell’acquagym che vi faranno dimagrire e divertire allo stesso tempo.

Come sappiamo l’estate è sempre più vicina e con essa anche la voglia di mettere vestiti più corti e di togliere le cose pesanti dell’inverno che ci hanno coperto per tutto il periodo appena passato.

Quindi in molti, oltre all’alimentazione cercano degli spot che possiamo fare per aiutare il nostro corpo ad arrivare al peso che normale e a smaltire quei chiletti che si prendono sempre in inverno.

Acquagym? No, prova queste due attività nuove!

E cosa c’è di meglio che andare in piscina, ma se non abbiamo voglia di fare nuoto libero possiamo fare acquagym , oppure una di queste due novità davvero divertenti e super simpatiche che vi stiamo per spiegare.

A breve poi, per la precisione a Rimini ci sarà il più grande evento per quanto riguarda lo sport, ovvero il Rimini Wellness, ma cos’è veramente il Plogging? E’ nato dall’unione di due parole, ovvero running, ovvero corsa e plocka up che in svedese vuole dire raccogli.

Ma cosa dobbiamo fare? E’ molto semplice, raccogliere i rifiuti mentre corriamo, quindi ci possiamo munire di un bel sacco e dei guanti, e piegandoci ogni volta aiutiamo il nostro corpo a perdere calorie.

L’idea di questo sport è nata a Erik Ahlström, ovvero un atleta svedese che nel 2016 ha spiegato questa nuova idea di corsa ecosostenibile, e da quel momento in poi si sta allargando a tutto il mondo.

Lo scorso anno per la prima volta si è svolto in Italia e per la precisione in Piemonte il primo campionato mondiale di questo nuovissimo sport che sta attirando l’attenzione di molte persone.

Il secondo sport che vi proponiamo si chiama Foraging ed in cosa consiste? Possiamo raccogliere mentre ci facciamo una bella camminata delle erbe spontanee, o magari dei frutti, come le more, che possiamo incontrare sul nostro cammino.

Un modo divertente per passare un pomeriggio in tranquillità nella natura ed imparando anche a riconoscere le varie erbe che ci vengono offerte in modo spontaneo, ma facciamo attenzione sempre a quello che raccogliamo perchè ci possono essere anche delle erbe che fanno male.

Quindi prendiamo quello che conosciamo, come le more e rimaniamo sul sicuro, o se prendiamo altre erbe poi prima di usarle facciamole controllare a chi le conosce veramente per evitare problemi.

Addio alla piscina o alla palestra e benvenute a queste due nuovissime attività che possiamo fare tranquillamente all’area aperta senza problemi e facendo anche del bene alla natura.