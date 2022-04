Giorgio Manetti contro Gemma, ecco le sue parole scioccanti

L’ex protagonista di Uomini e donne Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

In una lunga intervista rilasciata a Nuovo, Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani. Anche in questo caso, l’ex cavaliere non è stato molto clemente nei confronti della piemontese e non sono mancati ne attacchi e ne tanto meno critiche per il suo percorso nel programma. Inoltre, non sono state meno anche le frecciatine sui suoi ritocchini. Ma andiamo a vedere i dettagli di ciò che ha detto il famoso gabbiano.

Non è la prima volta che Giorgio Manetti critica la sua ex fiamma. Questa volta lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a Nuovo e le sue parole sono state molto pesanti.

L’ex cavaliere è convinto che Gemma Galgani abbia un po’ esagerato con gli interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto, anche se non si è detto contrario ai ritocchini in generale. “Gli interventi non devono essere invasivi e stravolgere l’immagine…”

Continuando ancora, il suo pensiero è stato molto preciso e dettagliato affermando che (sempre secondo lui) Gemma si è dovuta snaturare per continuare a stare nel programma. Oggi, a suo parare da un’immagine sbagliata e non condivide affatto l’intervento al seno e il volume dato alle labbra.

Gemma Galgani vuole partecipare a Miss Over 70?

Dopo aver espresso il suo pensiero sui ritocchini di Gemma Galgani, Giorgio Manetti non ha nascosto un dettaglio. Il sessantenne ha pensato si sia sottoposta a vari interventi di chirurgia estetica solo per continuare a partecipare a Uomini e Donne.

Infatti, a tal proposito le ha voluto lanciare una nuova frecciata al veleno: “Forse il suo prossimo obiettivo è quello di partecipare a…Miss Over 70!” Insomma, parole non proprio di affetto nei confronti della ex che sicuramente a breve avranno una risposta. Cosa dirà Gemma dopo aver letto questa intervista? Insomma per adesso non ci resta altro che aspettare.

Per tutte le altre news ed informazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo e non continuate a seguirci sempre su formatonews.