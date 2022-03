Il Patriarca: tutto sulla nuova fiction con Claudio Amendola

Mancano pochissimi giorni al debutto de Il Patriarca, la nuova fiction andrà in onda su Canale 5 e avrà come protagonista Claudio Amendola.

I fan di Claudio Amendola non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo, per il noto attore sembra un periodo pieno di successi, in primis l’uscita del suo nuovo film I cassamortari e poi debutto in Il Patriarca come attore protagonista.

Claudio Amendola oltre ad essere un bravissimo attore è anche un eccellente regista, infatti le riprese de’ Il Patriarca e de’ I cassamortari sono sue.

La fiction andrà in onda su Mediaset a partire da autunno e l’attore vestirà i panni di Nemo Bandiera, un ricco imprenditore a cui verrà diagnostico l’Alzheimer. Il tutto girerà intorno alle vicende del protagonista e sui suoi affari illeciti, ma andiamo a scoprire la trama e tutte le curiosità su Il Petrarca.

Il Petrarca: ecco tutte le anticipazioni

Come dicevamo la trama del Il Petrarca ruoterà intorno alle vicende del protagonista Nemo Bandiera, interpretato da Claudio Amendola. L’attore vestirà i panni di un ricco imprenditore, purtroppo le sue ricchezze sono dovute ad affari illeciti svolti in Puglia. Nemo farà molta carriera fino a diventare uno degli uomini più importanti e ricchi.

Il tutto prenderà una piega diversa quando gli verrà diagnosticato l’Alzheimer, inizialmente Nemo proverà a nasconderlo per cercare di trovare un degno erede, ma ovviamente ci saranno moltissimi colpi di scena.

La trama sembra davvero avvincente e anche i fan di Amendola non vedono l’ora di scoprire quali saranno tutte le novità sulla fiction. Ora è ancora troppo presto per sapere le indiscrezioni più particolare, ma sicuramente a breve ne sapremo di più.

Tra i possibili personaggi che prenderanno parte al cast troviamo Niccolò Cention (Rudi dei Cesaroni) e anche Carmine Buschini. Per scoprire quali saranno gli attori, dovremo aspettare le prossime news, per il momento sembra essere tutto top secret.