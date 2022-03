Acqua: ecco quanta ne dobbiamo bere per stare bene in base alla nostra età

Quanta acqua dovremmo bere ogni giorno per essere in buona salute. Ecco cosa ha stabilito la scienza.

Rappresentando il 60% del peso corporeo, nelle donne la percentuale scende al 50-55% mentre nei neonati sale al 75%, l‘acqua è un elemento molto importante per il nostro organismo e berne in una certa quantità fa sicuramente molto bene alla salute. Ha un ruolo importante nelle cellule dell’organismo e nel metabolismo.

Quando abbiamo necessità di assumerla si manifesta la sete, al contrario quando il corpo deve espellerla usa sia i bisogni fisiologici che la respirazione e sudorazione.

Le sue funzioni sono importanti come lo sciogliere i compositi organici e inorganici e funziona come liquido termostatico favorendo la termoregolazione.

In base ai nostri bisogni e alla nostra età quanta acqua bere

Il potere dell’acqua è fondamentale per la corretta funzione del nostro organismo. Sia le funzioni cognitive che fisiche dipendono dalla giusta idratazione del nostro corpo.

Anche perdere una minima quantità d’acqua senza idratarsi può creare dei danni al funzionamento del nostro organismo proprio a livello fisico e cognitivo.

C’è anche una stretta correlazione tra l’assunzione di acqua e l’età. Ma ci sono altri fattori da considerare per stabilire la quantità da assumere come il tipo di alimentazione, le condizioni ambientali, lo stile di vita, la quantità di attività svolte.

Bisogna considerare soggetti che hanno una intensa attività fisica o che vivono in climi molto caldi, entrambe le categorie necessitano di un consumo maggiore di acqua al giorno.

Anche le patologie, come problemi di stress o malattie gastrointestinali giocano un ruolo importante sulla quantità d’acqua giornaliera da assumere. In questi casi la quantità può addirittura raddoppiare.

A seconda della fascia di età c’è una tabella ben precisa. Per i neonati la quantità è di 100ml al giorno. Nella fascia di età dai 6 mesi a 1 anno la quantità è di 800-1000 ml al giorno. Nella fascia tra 1 a 3 anni la quantità è di 1.100 e 1.300ml al giorno.

Dai 4 agli 8 anni sono 1.600 ml al giorno. Per le ragazze in adolescenza la quantità è di 1.900 ml al giorno. Per i ragazzi invece 2.100 ml al giorno. Per le donne bastano 2 litri di acqua al giorno invece per gli uomini bastano 2,5 litri al giorno.