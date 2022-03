Acqua: arriva una stangata anche qui, ecco tutti i dettagli

By

Vediamo insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda anche l’acqua dove sembra ci sia in arrivo una stangata.

Come sappiamo in questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un aumento delle bollette della luce e del gas, ma anche per quanto riguarda l’acqua sembra che arriverà a breve.

Oltre all’aumento dei costi, sembra anche che ci siano problemi per quanto riguarda la dispersione.

Basti pensare che già nel 2021 la spesa per l’acqua si aggirava intorno ai 460 euro con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente.

Acqua: arriva una stangata anche qui

Sembra che per quest’anno ci saranno vari aumenti in due capoluoghi di provincia su tre, e quella che ha un costo maggiore per l’acqua è quella di Frosinone, con una media di 847 euro l’anno.

Seguono poi Grosseto e Siena, e successivamente Livorno, ma ci sono anche alcune città dove si spende effettivamente meno.

Come Milano, dove la spesa media è di circa 163 euro, nell’ultimo periodo dove si è registrato un aumento maggiore, arrivando fino al 13% troviamo Savona e Matera.

Quindi, in varie province, oltre che alle stangate legate alla luce e al gas, ci saranno anche quelle relative all’acqua.

La spesa media per quanto riguarda l’acqua cambia in modo considerevole non solo da regione a regione ma anche da provincia a provincia.

Al momento sembra che le regioni con il prezzo più basso restano la Lombardia, la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige.

Molto spesso sull’aumento del costo oltre alle varie tasse, abbiamo anche una serie di problemi vari.

La possibilità di cambiare i contatori che sono guasti o non funzionanti, e questo aumenta il problema delle mancate letture e di conseguenza delle bollette per il conguaglio.

Quindi sembra che in questo momento tutto continui ad aumentare, fortunatamente solamente per quanto riguarda la benzine è arrivata una bella notizia da parte del Governo, ovvero un abbassamento medio dei prezzi.

Speriamo che anche in questo caso arrivino nuove notizie interessanti e che possiamo in qualche modo evitare nuove aumenti che andrebbero ad incidere in modo importante su tutte le famiglie italiane che già stanno affrontando varie difficoltà.

In tanti chiedono anche la possibilità di poter rateizzare le bollette senza avere un aumento o una percentuale in più su questa richiesta.