Piedi: camminare in casa scalzi fa bene alla salute e non solo

Piedi: siete mai stati sgridati per aver camminato, in casa, a piedi scalzi? Basta rimproveri perchè fa bene. Lo dice la scienza!

I genitori ci hanno sempre vietato di farlo. Le loro grida si avvertono per tutta casa e, spesso, sono sprecate. È tanto comodo girare senza indossare le pantofole! Ma che cosa c’è di male nel farlo? Molte persone credono che il contatto diretto con il suolo possa portare alla manifestazione di effetti indesiderati e nocivi per la salute.

Ecco perchè ai nostri genitori non gli è mai andata giù l’idea di vedere i propri figli gironzolare per casa in questo modo. Oggi, per voi amanti dei piedi nudi in casa sarà un buon giorno. Vi riprenderete la vostra rivincita! A differenza delle credenze popolari, infatti, la scienza afferma che faccia bene alla bellezza e anche alla salute. Scopriamo di più!

Piedi nudi in casa: ecco le uniche due accortezze

Per poter girare senza calzini e pantofole è bene mettere in luce le uniche due possibili controindicazioni. Per prima cosa, i pavimenti devono essere, sempre, ben puliti. Meglio non entrare a contatto con i batteri e lo sporco. Ovviamente, così si evita di portarlo in giro per tutta la casa! È per questo motivo che si dovrebbe prendere la sana abitudine di togliersi le scarpe ancor prima di mettere piede dentro casa.

La seconda cosa da tenere a mente riguarda le persone affette da alcune patologie. Gli esperti sconsigliano di camminare in questo modo se si hanno problemi di natura osteoarticolare, di sovraccarico o tendenza ad ulcere. Meglio evitare anche per chi presenta l’alluce valgo, varie forme d’artrite o le dita a martello.

Cosa dice la scienza?

Gli esperti di Humanitas ritengono che girare a piedi nudi per casa faccia bene alla salute ed alla bellezza. Principalmente, a trarre maggior beneficio sono i bambini. Anzitutto gli gioverebbe per una corretta crescita del piede. Evita, ad esempio, l’appiattimento. Migliora la postura e la circolazione del sangue ed attenua i vari inestetismi che potrebbero presentarsi.