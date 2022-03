Allenamento: ecco quante volta va fatto per dimagrire veramente

Ecco quante volte alla settimana come minimo dovremmo fare moto per ottenere benefici

Tutti sappiamo che fare una vita sedentaria non da molti benefici sia alla nostra mente che al nostro corpo. Praticare sport e avere una corretta alimentazione aiuta tantissimo il nostro organismo e anche l’evitare la presenza di malattie.

Purtroppo chi per lavoro, chi per altri impegni non sempre può praticare sport in maniera costante tutti i giorni. Molti ad esempio ci rinunciano ma non sanno quanto è sbagliato. Anche se non riusciamo a fare movimento ogni giorno, possiamo comunque trarre benefici dall’attività fisica. Ma quante volte alla settimana dovremmo allenarci? Continuate a leggere sotto e scopritelo.

L’importanza di allenarsi

Molti di noi non hanno il tempo di fare esercizio fisico durante la settimana, soprattutto per via dei lunghi e stancanti orari di lavoro. Spesso ci troviamo costretti a relegare la cura per la nostra forma fisica al poco tempo libero che abbiamo nel weekend.

Ecco che il sabato e la domenica mattina le strade si riempiono di ciclisti e runner del weekend e le palestre si affollano. Ma ha senso fare moto soltanto una volta alla settimana? O è completamente inutile? Vediamo cosa dice la scienza.

Ecco quante volte alla settimana dovremmo fare moto

La prima cosa da sapere è che anche se si fa poca attività fisica l’importante è farla. Non dovete mai scoraggiarvi e anche se vi allenate poco è fondamentale muoversi.

Secondo uno studio malgrado si faccia solo un’ora il sabato o la domenica è necessario mantenere questo impegno I benefici sono molteplici, oltre all’apparato cardiovascolare, i nostri muscoli lo sport fa bene all’umore. Si sa che respirare aria fresca è sempre un toccasana.

Per chi si chiede quante volte bisogna fare attività, possiamo dirvi che dovete farlo tutte le volte che volete. Anche un’ora di movimento il sabato può portarci grandissimi benefici. Alla fine non vi serve nemmeno andare in palestra, potete inventarvi qualcosa anche a casa durante la pausa pranzo nei giorni feriali. Insomma, non mollate e allenatevi.