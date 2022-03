Risparmio: ecco come monitorare il consumo di un elettrodomestico

By

I consigli per controllare in un determinato momento, uno specifico elettrodomestico ed evitare che le bollette aumentino.

Ogni famiglia, in base alle proprie esigenze e necessità, consuma una determinata quantità di energia. Fondamentale prestare attenzione allo spreco sia per una conseguenza sul caro bollette ma anche sull’ambiente.

L’energia elettrica continua a minacciare l’economia domestica soprattutto con i recenti rincari del gas e della luce. Bisogna imparare a utilizzare gli elettrodomestici che abbiamo in casa e capire i reali consumi per ovviare sorprese in bolletta.

Tra essi ci sono soprattutto il piano a induzione per la cottura degli alimenti in cucina, la lavatrice e la lavastoviglie. La strategia è di acquistare degli elettrodomestici a classe energetica alta.

Il contatore, la presa conta energia e il monitoraggio degli elettrodomestici.

Oltre alla classe energetica alta, alleata delle bollette, è fondamentale individuare quale elettrodomestico ha il più elevato consumo nella nostra vita domestica. Attraverso il contatore possiamo comprendere meglio.

I nuovi contatori elettronici rispetto a quelli meccanici ci permettono di stabilire delle tariffe in base alla fascia oraria ma anche in base al giorno della settimana. Attenzione a non utilizzare gli elettrodomestici nella fascia oraria dalle 8 alle 19, perché è quella più costosa. Dopo tale fascia sicuramente le tariffe sono molto vantaggiose. Soprattutto l’uso di lavastoviglie, lavatrici e asciugartici va fatto nelle fasce serali e nel fine settimana.

Con il suo display frontale e un sistema di tele gestione ci comunica molte informazioni utili. Una sorta di “orologio” che ci informa in quella determinata fascia oraria quali sono i reali consumi.

Dal contatore premendo il tasto sul display possiamo capire quanta energia si sta consumando in tempo reale. Anche la presa conta energia è utile per stabilire il consumo energetico e il costo degli elettrodomestici collegati a essa.

Grazie alla presa conta energia si possono individuare anomalie legate a un determinato elettrodomestico e individuare quale consuma maggiormente rispetto agli altri.

Spesso accade che qualche elettrodomestico come ad esempio il forno, il frigorifero o l’asciugacapelli assorba in modo anomalo l’energia elettrica facendo lievitare troppo le bollette.