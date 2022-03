Guendalina Tavassi: l’assurda confessione poco prima dell’isola

Guendalina Tavassi replica agli hater che l’accusano per la partenza in Honduras con suo fratello

E’ tutto pronto per la partenza di Guendalina Tavassi per l’Honduras. L’ex gieffina nell’ultimo periodo è stata al centro di numerose polemiche per via della sua storia con l’ex marito Umberto D’Aponte. La storia infatti è naufragata nel peggiore dei modi tra denunce, presunte percosse e tanto altro ancora…

Ora, la giovane influencer vuole darsi una seconda possibilità e lasciarsi tutto alle spalle. Se da parte sua c’è tutta la buona volontà non è lo stesso per alcuni fans, che non hanno perso occasione per criticarla. Vediamo cosa è successo nel dettaglio

Guendalina Tavassi risponde agli haters

La splendida influencer romana sta per lasciare la Capitale e lanciarsi in questa nuova avventura in Honduras. L’ex gieffina e opinionista tv parteciperà all’edizione 2022 de L’isola dei famosi, in coppia con il fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi in queste ore è stata accusata dagli haters: in molti l’hanno criticata per la decisione di partire per l’isola e lasciare da soli i suoi ragazzi. A tali critiche non ha esitato a rispondere e ha ammesso “Non ho abbandonato i miei figli, a chi mi dice che devo andare a lavoro rispondo che questo è il mio lavoro!”.

Con chi resteranno i figli dell’influencer?

Guendalina Tavassi ha fatto sapere che di certo non abbandonerà i suoi figli. I ragazzi frequentano una scuola privata e in questo periodo che non sarà a casa li ha lasciati con la sua famiglia. In particolare con i suoi genitori :

“Se lavori tutto il giorno e guadagni tanto puoi anche prendere una tata, se sei fortunata come me, li lasci ai nonni. Io sono cresciuta con i miei nonni, non ci sono più, ma sono stati la mia vita”.

La 36enne ha raccontato che è stata criticata anche quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello, all’epoca la sua prima bambina aveva poco più di un anno.

