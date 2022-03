Lino Guanciale: il fratello più piccolo Giorgio è più bello di lui

Avete mai visto il fratello dell’attore Lino Guanciale?

Senza ombra di dubbio Lino Guanciale è uno degli attori più bravi e amati del piccolo schermo. Impegnatissimo in tv ma anche in teatro, negli ultimi anni si è cimentato in diversi ruoli che gli hanno dato un successo incredibile, come L’Allieva, il commissario Ricciardi e La Porta Rossa. Nell’articolo di oggi oltre a parlare di lui parleremo anche di suo fratello: l’avete mai visto? Ecco chi è.

Lino Guanciale: dal teatro al cinema

Come di recente ha fatto sapere, Lino Guanciale nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto sapere che presto lo rivedremo ne l’Allieva 3 e pare che tornerà sul set anche in i Sopravvissuti, un progetto internazionale che coinvolge la Rai, la tv pubblica tedesca e quella francese… Ma non è tutto.

Chi ha seguito il Commissario Ricciardi, può stare sereno, molto presto arriverà anche quest’amatissima fiction nella sua seconda stazione. Ambientata negli anni 30 nella bella Napoli, Lino ha vestito i panni di un Commissario con degli strani “poteri”.

Nonostante la sua grande popolarità, possiamo dire che sulla sua vita privata è abbastanza riservato. Infatti di lui sappiamo solo che è legato molto alla sua famiglia e ha un fratello di nome Giorgio.

Giorgio Guanciale: chi è il fratello dell’attore

Giorgio Guanciale è il fratello minore di Lino. Rispetto a l’attore, Giorgio nella sua vita si è dedicato ad altro o meglio alla cura della mente. Di professione è un noto psicologo e si occupa in particolar modo di adolescenti nelle scuole. Nella sua carriera ha lavorato anche con molti minori e in vari centri di accoglienza.

L’uomo da poco è diventato anche papà. Lino, in alcune interviste, ha parlato più volte di suo fratello e del legame che hanno. Entrambi condividono la passione per il rugby. L’ultima apparizione in tv di Giorgio è stata nel programma di Caterina Balivo Vieni da Me, dove gli ha mandato un video, ricordando la loro infanzia.

