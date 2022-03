Verdure: consumale così per avere il massimo dei benefici

Esiste un alimento capace di risolvere molti problemi: oltre ad esser ricco di fibre e vitamine aiuterebbe anche a prevenire il cancro all’apparato digerente

Quando si mangia in modo corretto e si assume un certo stile di vita si sa i benefici che ne ritraiamo sono davvero molteplici. Sia per la nostra salute che per il nostra mente, stare bene con se stesse porta numerosi aspetti positivi. Ci sono cibi che grazie ai loro nutrienti hanno un’influenza notevole sul nostro corpo, tra queste troviamo senza dubbio le verdure. Nell’articolo di oggi vi spiegheremo come mangiarle al meglio e come consumarle nel loro modo migliore. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I benefici e i problemi derivanti dalle crucifere

Nell’articolo di oggi vi parleremo di una verdura prettamente invernale: le crucifere. Di questo gruppo ne fanno parti diversi alimenti tra cui il cavolo, il cavolfiore e il broccolo per citarne alcuni.

Si sa queste verdure hanno un sapore molto particolare e non sempre piacciono a tutti., in particolar modo ai bambini.A causa del loro alto contenuto di sulforafano sarebbero anche responsabili di spiacevoli fenomeni di meteorismo e di gonfiore addominale.

Nello stesso tempo, però, hanno anche molte proprietà a livello nutrizionale e sono ricchi di fibre e di vitamine A, K e C. Pochi sanno che queste verdure sono da evitare se si hanno problemi alla tiroide, infatti, prima di assumerli è sempre consigliare il parere del medico.

Non cotte o stufate, queste verdure considerate preziose dalla scienza

Secondo uno studio un buon consumo di crucifere aiuterebbe a contrarre il cancro, soprattutto nell’apparato digerente. Per conservare al meglio queste loro proprietà detossinanti è importante consumarli preferibilmente crudi o appena scottati.

Infatti quando si è obbligati a cuocerli bisogna farlo pochi minuti e soprattutto sfruttando poca acqua. In questo modo eviteremo la dispersione dei nutrienti data dal calore. Insomma, i cruciferi possiamo dire non solo solo ottimi per una dieta equilibrata e ricca di fibre. Queste verdure sono ottime anche per prevenire un rutto male. L’importante è mangiarli crudi.