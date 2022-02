Dimagrire: prova con questo pane, rimarrai senza parole

Dimagrire: puoi farlo senza rinunciare al pane! Ecco una ricetta facile e senza lievitazione per prepararne uno ottimo.

Il pane è uno degli alimenti più apprezzati e conosciuti al mondo. Proviene dalla cucina povera, ma ciò nonostante si può dire che non è affatto un alimento semplice, anzi! È utilizzato in mille modi diversi, insomma, è speciale. Molti di voi pensano che sia poco indicato nel momento in cui si decide di togliere qualche chilo di troppo, eppure non è così. Sfatiamo questo mito! Esistono delle ricette per realizzare anche del buonissimo pane dimagrante.

Oggi, siete capitati nel posto giusto perchè vi spiegheremo come cucinare una tipologia di pane super veloce, senza lievitazione, per evitare di rinunciare ad un alimento così squisito. Finalmente scaccerete via i sensi di colpa. Sicuramente sarete tutti pieni di cose da fare, la vita scorre velocissima, ma se riusciste a ritagliarvi un po’ di tempo per questa ricetta non ve ne pentirete!

Dimagrire: ricetta per un pane dietetico

Vediamo come realizzare un pan bauletto dimagrante ai fiocchi d’avena e noci. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti:

2 uova

6 grammi di sale

50 grammi di noci tritate

280 grammi di fiocchi d’avena

265 grammi di yogurt greco con 10% di grassi

10 grammi di lievito istantaneo (preparazioni salate)

Preparazione:

Prendete una ciotola e inserite le uova, lo yogurt ed il sale. Mescolate con l’aiuto di una spatola da cucina fin quando il composto non risulterà omogeneo e bello cremoso. Arrivati a questo punto aggiungete, sempre continuando a mescolare, i fiocchi d’avena. Ripetete lo stesso procedimento anche per le noci ed il lievito ed amalgamate tutti gli ingredienti, per bene.

Prendete uno stampo da plumcake e versatevi il composto. ottenuto precedentemente. Livellatelo con l’aiuto della spatola ed infornate a 170° per 45 minuti (circa). Una volta cotto lasciatelo raffreddare su una griglia e poi togliere lo stampo. Affettatelo e gustatelo, magari, in compagnia!