Orietta Berti: ecco perchè indossa la parrucca, da non credere!

Sapete perchè Orietta Berti indossa da anni sempre la stessa parrucca? Non ci crederete mai…

Orietta Berti, nonostante la sua età, continua a sorprendere i suoi fan con la sua energia ma soprattutto con la sua inimitabile voce. Bellissima, affascinante ma particolarmente sensibile, l’artista ha confessato di recente un suo piccolo segreto che riguarda il suo look. Sapevate che da sempre indossa una parrucca?

Orietta Berti: una diva senza tempo

Da tanti anni Orietta Berti oltre ad essere riconosciuta per la sua splendida voce, è facilmente conoscibile anche per la sua capigliatura. Capelli corti e dal colore rosso, con qualche ciocca più chiara e tendente al biondo.

Un piega sempre perfetta e curata in ogni dettaglio, che nel corso degli anni le ha dato sempre un aspetto giovanile e di tendenza. Lo stesso si può dire dei suoi abiti, gli stilisti per lei scelgono vestiti che risaltano le sue forme ma che rispecchiano anche la sua personalità.

Infatti, la vediamo sempre con look particolare, come ad esempio il completo a conchiglie sfoggiato sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione. Oppure, il look che ha scelto nella clip di Mille, insieme a Fedez e Lauro.

La canzone in questione è stata davvero un successo, per l’ottantenne, diventando in poco tempo una vera e propria HIT estiva. Ma sapete che Orietta indossa da sempre una parrucca?

Il vero motivo per cui Orietta indossa la parrucca

Orietta Berti non lo ha mai nascosto e senza giri di parole ha confessato di non aver mai amato sottoporsi a ore ed ore di trucco e parrucco. Motivo per cui ha scelto fin dai primi anni del suo successo, indossare una parrucca e recuperare tempo, senza stress.

Così, ovviamente, non ha rovinato nemmeno i suoi capelli naturali e ha anche confessato che è un “oggetto” che ama in modo particolare. Sembra, infatti, che non ne abbia solo una di parrucca ma diverse. Negli anni ne ha messo da parte diverse che sono legate a diverse performance in tv e le custodisce gelosamente nel suo armadio.