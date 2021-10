Sabrina Salerno: i follower impazziti per la foto “Qui si vola”

Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi follower con scatti bollenti in questi ultimi giorni d’estate; la foto fa “volare” i fan.

Meravigliosa a più di cinquant’anni, forse anche più di quanto lo era negli anni ’80, quando spopolava nelle discoteche e nei negozi di dischi con la sua musica; la Salerno è uno dei personaggi social del momento e questo grazie alla sua bellezza.

Su Instagram, forse solamente Diletta Leotta riesce a superare l’appeal di Sabrina, che in questa estate ha lasciato tutti senza parole posando in diversi scatti in bikini o in abiti eleganti dalle vertiginose scollature. In questi ultimi giorni di vacanze, sembra essere più carica che mai.

Sabrina Salerno, lo scatto bollente fa “volare” i fan

Una performer a tutto torno, Sabrina sul palco non è mai passata inosservata; in tutto il mondo non è nota solamente la sua musica, ma anche la sua bellezza mediterranea e le generose curve da capogiro.

Nonostante sia arrivato settembre, c’è ancora qualche giorno di vacanza e di caldo da godersi, e la Salerno lo sa bene; proprio in questi giorni sta postando uno dietro l’altro scatti da togliere il fiato.

Questa volta, non la vediamo né in bikini né in abito da gala, bensì con dei pantaloncini di jeans abbinati ad un giacchetto, anch’esso di jeans, ma totalmente aperto; in primo piano la Salerno con una mano sui capelli e il reggiseno nero di pizzo che fatica a contenere il décolléte esplosivo.

Leggi anche –> Serena Rossi sul marito confessa: “L’ho scoperto dopo…”

In nemmeno 24 ore, già più di 50 mila like, con diversi commenti d’apprezzamento anche da altri vip come Elisabetta Canalis, un’altra che di sensualità se ne intende; “ammazza!” l’esclamazione dell’ex-velina, mentre altri invocano boys, il celebre brano della Salerno.

Leggi anche –> Paolo Ciavarro è laureato: sapete in cosa? Incredibile

Tra i vari commenti però, sembra prevalere l’idea generale che “qui si vola”; uno scatto che ha fatto sicuramente sognare in molti.