Gianna Nannini, indossa sempre i pantaloni: ecco il triste motivo

Perché Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni? Il triste motivo dietro la scelta della celebre cantante toscana.

Gianna la conosciamo tutti: mai banale, sempre anticonvenzionale e capace di emozionare, con la sua musica, milioni di fan in Italia e non solo. Icona femminile del pop rock del nostro paese, la Nannini ha dominato la scena musicale degli anni ’80 vendendo milioni e milioni di inizi.

Un concentrato di energia, la Nannini ha fatto della performance sul palco un suo punto di forza, tanto che nel ’94 si laurea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena proprio approfondendo il rapporto fra corpo, musica e gestualità.

Fa parte del suo personaggio anche l’inconfondibile look, del quale fanno parte sempre dei pantaloni lunghi; ma perché? Il triste retroscena.

Gianna Nannini, il triste motivo del perché indossa sempre i pantaloni

Come molto spesso succede, degli eventi della nostra infanzia o giovinezza segnano in maniera indelebile lo sviluppo della personalità; questo è successo anche a Gianna ed è il motivo per il quale indossa sempre in pantaloni.

Per pagarsi la scuola di pianoforte, Gianna lavora nella pasticceria di famiglia a Siena, ed è qui che succede lo spiacevole evento. Presentatasi a lavoro con una gonna e la calzamaglia, il padre reagisce violentemente schiaffeggiandola e tagliandole la gonna in mille pezzi.

Leggi anche –> Ambra Angiolini, la dura battaglia contro la malattia: momenti difficili

Da qui in poi, Gianna non metterà più un indumento del genere, anche a distanza di anni da quell’evento; sempre nella pasticceria poi, a causa di un incidente con l’ingranaggio di un macchinario, subisce il distaccamento di due falangi della mano sinistra.

Leggi anche –> Chiara Ferragni confessa e stupisce: “Vado dallo psicologo..”

Fortunatamente per tutti i suoi fan, la Nannini è uscita dalla pasticceria di famiglia ed ha spiccato il volo verso il mondo della musica, regalandoci incredibili brani…cantati indossando sempre i pantaloni, ovviamente. Al momento, la cantante vive felicemente a Londra con la moglie e la piccola figlia.