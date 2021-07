Loredana Bertè sta male, costretta ad un intervento: “Tour bloccato”

Il disco in questione, che sta ottenendo grande successo, contiene molti dei brani più famosi della sua carriera. Da Non sono una Signora a J’adore Venice. Inoltre, per gli amanti della cantante è in arrivo anche un’altra grande notizia. A settembre, Loredana Bertè lancerà un nuovo brano dal titolo Bandabertè, il quarto album della sua discografia in occasione del suo 71esimo compleanno.Intanto, ci teniamo a sottolineare che chi ha acquistato i biglietti per il concerto del 23 luglio a Cervignano in Friuli può tranquillamente usufruirne per la nuova data prevista per il 13 agosto. Nel caso in cui per qualcuno sarà impossibile andarci può richiederne il rimborso presso il sito o negozio dove ha acquistato il tiket in prevendita. Le altre date, invece sono quelle del 30 luglio a Cosenza, il 7 agosto a Catania, il 18 a Genova, il 23 a Follonica e il 27 a Este.