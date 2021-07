Malore su una spiaggia della Sardegna: il matrimonio di Elena e Andrea finisce in tragedia

Un giovane imprenditore bergamasco, Andrea Ghislotti, è morto durante la luna di miele sotto gli occhi sconvolti della neo sposa.

Morto pochi giorni dopo aver coronato il suo sogno d’amore. E’ quanto accaduto ad Andrea Ghislotti, giovane imprenditore bergamasco deceduto ad appena 33 anni. Sabato 3 luglio – riporta il Corriere della Sera – il ragazzo si era sposato a Martinengo, in provincia di Bergamo, con la sua amata Elena. Appena quattro giorni dopo, mentre la coppia era in Sardegna per il viaggio di nozze, il 33enne è spirato. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Cala Sabina, in provincia di Sassari: Andrea si è sentito male all’improvviso e se ne è andato sotto gli occhi sconvolti della giovane sposa. Andrea si è improvvisamente accasciato, perdendo conoscenza. E’ stato soccorso inizialmente da alcuni bagnanti, successivamente si sono aggiunti il personale della Guardia costiera e del 118. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare il 33enne ma non c’è stato niente da fare: Andrea è morto. Non si conosce ancora la causa esatta del decesso. Si presume che il ragazzo sia stato stroncato da un ictus.

Grande il dolore che, in questi giorni, avvolge Martinengo, dove Andrea Ghislotti era molto conosciuto. La vittima – spiega Fanpage – era un giovane imprenditore nel settore agricolo. Insieme alla famiglia gestiva la “Società agricola Ager dei fratelli Ghislotti“, che era stata avviata dal papà e dagli zii. Tanti i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giovane. a ricordarlo è stato tra gli altri il Gruppo alpini Martinengo che, solo pochissimi giorni prima, avevano cantato per le nozze di Andrea ed Elena nella chiesa parrocchiale di Martinengo. I ragazzi del coro hanno scritto: “Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, a nome mio e del gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea che la terra ti sia lieve”.