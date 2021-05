Amici, Sangiovanni confessa: “ho fatto un viaggio incredibile”

Amici: Sangiovanni, durante la finale, ha conquistato il secondo posto. Nonostante questo ha avuto la sua rivincita fuori dalla scuola, infatti le sue canzoni sono diventane dei tormentoni. Ma cosa pensa della vittoria di Giulia? Vediamo insieme le parole del rapper.

Quest’anno a vincere Amici2020 è stata Giulia Stabile, per la prima volta nella storia del programma a trionfare è stata una ballerina. La giovane ragazza ha portato a casa ben 200 mila euro in gettoni d’oro, non è ancora chiaro cosa voglia fare la ballerina con questi soldi, ma sicuramente continuerà a studiare nel mondo della danza.

Giulia è riuscita a conquistare il pubblico da casa, in primis per il suo talento da ballerina ma anche per il suo carattere timido ed estroverso. Ma non solo i telespettatori si sono appassionati alla storia d’amore tra lei e Sangiovanni. I due sono gli unici che sono rimasti ancora fidanzati, le altre coppie, createsi all’interno della scuola, sono già tutte scoppiate.

Invece ad arrivare secondo è stato il suo fidanzato, Sangiovanni, qualche ora fa, il rapper ha confessato le sue prime emozioni dopo aver scoperto di non aver vinto il programma.

In ogni modo, Sangiovanni può comunque cantare vittoria grazie al successo ottenuto fuori dalla scuola. Infatti stando ai numeri che ha ottenuto, per il momento, Sangiovanni ha ottenuto ben 60 milioni di stream su Spotify, qualche altro milione su Youtube e il primo posto in classifica per gli album più venduti.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato il cantante.

Sangiovanni dopo la sconfitta al serale rivela “con Giulia prima in classifica perdere Amici non mi è pesato”

Qualche ora fa, Sangiovanni ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Il noto cantante ha confessato com’è stato perdere la finale contro Giulia, la sua fidanzata. Le sue parole sono state “Se mi sta stretto il secondo posto? No, no, non mi sta stretto, poi c’è Giulia davanti, sono felicissimo, sono veramente contento del percorso fatto. La vittoria è la ciliegina, certo, ma quando ci sono queste esperienze penso che sia più importante il viaggio che l’arrivo, e io ho fatto un viaggio incredibile, soprattutto per me stesso. Ma è stato figo”

Nonostante il cantante non abbia alzato la coppa della vittoria, oggi, fuori dalla scuola di Amici, sta avendo un grandissimo successo. Oltre alle migliaia di visualizzazioni, il rapper sta girando l’Italia per incontrare i suoi fan instore.

E a proposito di questo Sangiovanni ha dichiarato “Ho fatto grandi cose, ho lavorato e imparato tanto. Non avevo pensato alla vittoria, anzi quando sono uscito ho visto un filmato in cui dicevo che non pensavo neanche di arrivarci alla finale. Invece ci sono arrivato, quindi bene così. È stata bellissima anche la finale con lei, sono felicissimo per Giulia”

Insomma, il cantante non può che essere felice sia per il suo successo che per quello della sua fidanzata. Vedremo se anche Giulia, nelle prossime ore, vorrà dire la sua sulla questione. Voi cosa ne pensate?