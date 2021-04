Tina Cipollari ha mentito sul trasloco: Non andrà a Torino, ecco la verità

L’opinionista di Uomini e donne smascherata in diretta dalla sua estetista: Non è vero che si trasferisce nella città piemontese, Torino

La scorsa settimana ha destato molto preoccupazione l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e donne. La nota opinionista, infatti, lasciato tutti con il fiato sospeso, scomparendo dalla trasmissione. Inoltre, anche sui social è stata assente per diversi giorni e da casa qualcuno si è davvero preoccupato. La Vamp di Frusinate ha spigato, una volta tornata in collegamento con la De Filippi, che quelle precedenti sono state settimane molto impegnative, perchè ha dovuto traslocare e cambiare città ma poche ore fa ha rivelato che questa è una bugia.

Tina Cipollari ha mentito sul trasferimento

All’inizio è stato detto che Tina ha dovuto trasferirsi da Roma in Piemonte per motivi personali, giustificando così la sua assenza a Uomini e donne. La verità però non sembra essere questa. La Cipollari recandosi in un centro estetico per la cura delle sue unghie ha parlato del suo trasloco e l‘estetista che si occupava di lei ha registrato la loro conversazione, postandola poi su Instagram.

Ovviamente, ne ha approfittato anche per fare un po’ di pubblicità al suo negozio ma sembra che il suo vero scopo è stato quello di smascherarla. La donna ha colto subito l’occasione per chiederle come si trovasse nella nuova città e proprio in questo momento che è arrivato il vero colpo di scena.

L’opinionista di Uomini e donne smascherata

Tina Cipollari in modo molto esplicito ha ammesso che non è vero che si è trasferita a Torino. La dama, infatti, ci ha tenuto a ribadire che resterà a Roma. Nell’apprendere queste parole, però, la giovane in sua compagnia le ha chiesto il motivo per cui avesse mentito a tutti.

Messe alle strette, Tina ha cercato di evitare di rispondere cambiando totalmente argomento. Intanto, il danno è stato fatto e sui social la notizia ha rimbalzato rapidamente. Adesso, tutti si chiedono quale sia la verità e sopratutto perchè l’opinionista continua a non presentarsi in studio se e Roma. Per ora non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.