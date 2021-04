Nessuno è riuscito a salvare Giorgia, 6 anni, soffocata durante la cena

Non c’è stato nulla da fare per la piccola Giorgia Arcuri. La bimba è morta soffocata da un boccone di cotoletta.

Morta ad appena 6 anni per una fatalità assurda. Una bimba di Crotone, Giorgia Arcuri è deceduta per soffocamento. La ragione del soffocamento della bambina sarebbe stato un boccone andato di traverso. La disgrazia – riporta il Messaggero – si è consumata nella serata di domenica 18 aprile. La piccola stava cenando – non è chiaro se insieme ai genitori o insieme ai nonni – quando un pezzo di cotoletta, forse troppo grande, le ha provocato una crisi respiratoria. I familiari hanno cercato di aiutarla ma non c’è stato niente da fare. La bimba è stata portata all’ospedale “San Giovanni di Dio” ma anche l’intervento dei medici si è purtroppo rivelato inutile. Così Giorgia, a soli 6 anni, dopo una notte in Rianimazione, non ce l’ha fatta ed è spirata.

La Procura locale ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto ed è stata disposta l’autopsia. La notizia della morte improvvisa di Giorgia -riferisce Fanpage – ha lasciato sconvolta la cittadina calabrese. Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce – attraverso un post sui social – ha voluto esprimere la sua vicinanza ai genitori della piccolina. Amici e conoscenti la ricordano come una bimba sempre solare, sorridente e molto dolce e tutti stanno esprimendo il loro affetto alla famiglia in lutto per questa scomparsa inattesa e scioccante. In questi mesi si sono succedute diverse tragedie che hanno avuto come protagonisti bambini piccoli. Qualche mese fa in Sicilia una bambina di 10 anni, Antonella Sicomero, è morta strozzata da una cintura che lei stessa si era stretta attorno al collo per partecipare ad una sfida su Tik Tok. Poche settimane dopo analoga sorte è toccata ad una dodicenne di Torino, anche lei morta per una sfida sul celebre social network.