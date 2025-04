Sapete cos’è la Ciaramicola? Riproduci in casa il classico pasquale umbro

Sai cos’è la Ciaramicola? Scopri come preparare questo dolce tradizionale umbro per la Pasqua! È buonissimo!

Pasqua non è solo uova di cioccolato e colombe industriali. È quel momento dell’anno in cui le cucine si riempiono di profumi antichi, quelli che sanno di casa, di nonne operose e di ricette tramandate sottovoce. Ogni regione ha il suo dolce della festa, e in Umbria il titolo di regina della tavola se lo prende lei: la Ciaramicola. Un nome che suona buffo, ma che racconta una storia lunga secoli. Un tempo, le ragazze la preparavano per i fidanzati come segno d’amore pasquale. Oggi, invece, è il dolce che riunisce famiglie e amici, con il suo aspetto scenografico e il suo sapore unico.

Il colore acceso della Ciaramicola viene dall’Alchermes, un liquore profumato e speziato che un tempo era un must in ogni credenza. Oltre al suo impasto rosso, questo dolce si distingue per la copertura di meringa bianca e confettini colorati, un richiamo ai cinque rioni di Perugia. Perché in Umbria niente è casuale, nemmeno i dolci. Ogni fetta è un mix perfetto tra morbidezza e croccantezza, tra il sapore avvolgente della torta e la dolcezza della meringa che si scioglie in bocca. Prima di passare alla ricetta, però, facciamo un salto indietro nel tempo per capire perché questo dolce è così speciale

Cos’è la Ciaramicola

La Ciaramicola è un dolce tipico dell’Umbria, in particolare di Perugia, noto per il suo impasto rosso, dato dall’Alchermes, un liquore che oltre a colorare il dolce, gli conferisce un sapore speziato. Viene decorato con meringa bianca e confettini colorati, che richiamano i cinque rioni di Perugia e il suo stemma, rendendolo visivamente accattivante. Nato come dolce pasquale, la Ciaramicola era anche un regalo tra fidanzati, simbolo di amore. La ricetta è semplice, ma il risultato è sorprendente: un ciambellone morbido e profumato, che si sposa alla perfezione con la croccantezza della meringa. Per preparare la Ciaramicola, avrai bisogno di:

Per la ciambella:

250 g di farina 00

140 g di zucchero

60 g di burro (oppure 50 g di olio di semi di girasole)

50 ml di latte (o bevanda vegetale)

2 uova (intere) + 2 tuorli

8 g di lievito in polvere per dolci

60 ml di Alchermes

Scorza di 1/2 limone

Per la meringa:

2 albumi

70 g di zucchero a velo

70 g di zucchero semolato

Per la decorazione:

Confettini colorati

Come preparare la Ciaramicola

Per preparare l’impasto della ciambella, monta le uova intere e i tuorli con lo zucchero finché non diventa tutto bello chiaro e spumoso.

della ciambella, monta le uova intere e i tuorli con lo zucchero finché non diventa tutto bello chiaro e spumoso. Aggiungi il burro fuso (o l’olio) insieme al latte e alla scorza di limone e mescola. Poi, versa l’Alchermes e, se vuoi, un po’ di colorante rosso. Mescola tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e dal bel colore rosso.

Adesso è il momento degli ingredienti secchi: setaccia la farina e il lievito, poi aggiungili al composto. Mescola delicatamente per non far smontare tutto.

setaccia la farina e il lievito, poi aggiungili al composto. Mescola delicatamente per non far smontare tutto. Una volta pronto, versa l’impasto in uno stampo da ciambella precedentemente imburrato e infarinato. Cuoci in forno statico, già preriscaldato a 180°C, per circa 35 minuti. Controlla la cottura infilando uno stuzzicadenti: se esce asciutto, il dolce è pronto.

in forno statico, già preriscaldato a 180°C, per circa 35 minuti. Controlla la cottura infilando uno stuzzicadenti: se esce asciutto, il dolce è pronto. Nel frattempo, prepara la meringa. Monta gli albumi con lo zucchero semolato, poi aggiungi gradualmente lo zucchero a velo fino a ottenere una meringa liscia e ferma. Una volta cotto, sforna e copri il dolce con la meringa e decora con i confettini colorati.

Monta gli albumi con lo zucchero semolato, poi aggiungi gradualmente lo zucchero a velo fino a ottenere una meringa liscia e ferma. Una volta cotto, sforna e copri il dolce con la meringa e decora con i confettini colorati. Rimetti in forno a 80-100°C per 40-60 minuti, così la meringa si asciuga bene e diventa perfetta.

La tua ciaramicola è pronta per essere servita!