10 trucchi per risparmiare quando si viaggia: guida per principianti!

Con questi 10 trucchi per risparmiare quando si viaggia potrai andare fino in capo al mondo! Guida passo passo, dalla scelta della meta all’organizzazione concreta.

La praticità è il segreto primario per organizzare un viaggio con i fiocchi, ma questa non è una qualità per tutti. C’è chi ci riesce all’istante perché ha questa dote per natura, e chi invece nonostante i tanti tentativi, continua a perseverare nell’errore. Con questi 10 trucchi per risparmiare quando si viaggia non è detto che si avrà un itinerario a prova di imprevisti, ma di certo una guida per far filare tutto liscio come l’olio.

Per prima cosa bisogna riconoscere cos’è viaggio. Perché molti tendono a pensare che si tratti soltanto di quegli itinerari fuori dagli schemi e lontani da casa. Magari una gitarella fuori porta in giornata non potrebbe dirsi tale, ma quando per un intero weekend si esplora anche solo un Borgo fuori città, può definirsi proprio un’esperienza che vi rientra appieno!

Questo perché di esperienze ne è pieno il mondo sottoforma di viaggi. Ce ne sono di adrenalinici, ma anche rilassanti. Di coppia romantici, o di gruppo per partire all’avventura. Oppure semplicemente alla scoperta di una nuova cultura. Insomma, ci sono mille motivi per viaggiare e per rendere un itinerario tale. Infatti, si conferma che non esiste una sola definizione.

Tutti questi viaggi hanno in comune una cosa: vanno a braccetto con questi 10 trucchi per risparmiare quando si viaggia, tutti gli itinerari! Significa che non c’è progettualità di viaggio che non possa far risparmiare. Come?

I migliori 10 trucchi per risparmiare quando si viaggia!

Si parte dalla destinazione, ed è forse qui che bisogna andare con i piedi per terra. Se non si risparmia, è risaputo che il Giappone abbia dei biglietti costosi, o che la Francia con Capitale Parigi sia tra le mete più dispendiose quando ci si reca lì. Ma scegliere qualcosa che si avvicini alle proprie vibes è il primo passo per trovare una meta low budget perfetta! Ecco come scegliere.

Ci sono periodi con maggiori disponibilità e altri con meno, per cui scegliere una meta adatta alle esigenze del momento, è un trucchetto non da dare per scontato. Anche perché se il sogno è davvero il Giappone o si mettono tanti soldi da parte, oppure si sceglie qualcosa che si avvicina al proprio mood ma comunque relazionato a quanto si possiede. Ci sono altre mete con tradizioni e cultura molto forti anche in Europa, seppur differenti.

Soprattutto non bisogna pensare di dover restare in Italia. Sul web ad esempio si legge che c’è stato chi ha speso molto di più per due giorni a Matera anziché a Santander! Di certo, il numero di giorni è una variabile molto importante nella definizione dei prezzi, ma è comunque legata alla meta.

Fornendo qualche consiglio pratico, Valencia e Barcellona sono l’ideale per il risparmio. Soprattutto sono delle mete in cui ci si adatta molto facilmente perché super accessibili. Se invece si è dei tradizionalisti fino al midollo e non si vuole dire di no all’Italia, basta città caotiche come Roma e Napoli, l’Umbria è una Regione che nasconde dei tesori meravigliosi! Vogliamo parlarne anche dell’Abruzzo?

Ma quali altri consigli adottare?

La tecnica infallibile per un itinerario perfetto, te lo sveliamo subito!

Fatta la giusta analisi per capire quale città scegliere, o meglio quale possa essere il metodo migliore, adesso bisogna evidenziare quali sono nel concreto i 10 trucchetti infallibili per viaggiare risparmiando un sacco di denaro!

C’è un dettaglio che molti danno per scontato, ed è il bagaglio: sui mezzi deve rispettare determinati criteri di peso, altrimenti aumenta di prezzo. Le soluzioni da 8/10 kg non sono sempre convenienti, quindi un solo consiglio può funzionare: viaggiare leggeri. Ma come se il viaggio è lungo? Prenderne uno da 20 kg è l’ideale e se si è in coppia.. dividerlo! In questo modo si riducono i costi e si quantifica la convenienza.

Ma c’è chi riesce ad evitarsi persino il bagaglio in stiva grazie ad un bagaglio a mano con gli indumenti racchiusi nei sacchi del sottovuoto! Un successo insomma. Così, ci sarà più spazio per prodotti non riducibili, come le scarpe. Sai che puoi ridurre lo spazio inserendo nella federa del cuscino i tuoi indumenti? Comprimere è la svolta!

Come si fa invece con l’alloggio? Dimenticarsi dell’hotel, e scegliere gli ostelli più moderni: sono la soluzione più vantaggiosa! Abbandonare quella concezione antica per cui si tratta di luoghi con disadattati e sporcizia, perché non è affatto così. A livello internazionale è la soluzione più avanguardista. Ma se si vuole privacy va bene anche un appartamento, perché fa risparmiare su tutto, anche sui pasti!

In città come Copenaghen è una delle soluzioni più diffuse e convenienti, permettendo anche di calarsi appieno nell’atmosfera in questione, mantenendo al contempo piena autonomia anche sull’alimentazione. Certamente, la bassa ed alta stagione condizionano sui prezzi in todo, ma anche qui bisogna adattarsi alle proprie condizioni di lavoro. Non tutti hanno le stesse possibilità in termini di ferie.

Partire ad agosto comporta delle rinunce, ad esempio verso quelle mete più costose. Quindi, si opta per luoghi meno conosciuti, i quali però possono sempre rivelarsi delle piacevoli sorprese. Cipro ed Abu Dhabi sono degli esempi che calzano a pennello! Ma se il sogno è andare in una meta europea, perché non farlo nel mese di maggio che è bassa stagione? Una tappa stupenda è Vienna. Scegliere giorni distanti dal weekend e dalla ferie è la svolta!

Come andare nei luoghi culturali? I city pass sono la svolta per partecipare a mostre, vedere musei, e tante altre opere d’arte e non solo. Questa azione però va unita alla prenotazione anticipata. Insieme permetteranno di vedere quante più attrazioni possibili e a costi bassissimi!

Un trucchetto infallibile è quello di pre-stabilire un budget giornaliero di spesa, in modo da porsi dei limiti. Ovviamente, non si deve stare con l’ansia. Ma visto che l’intento è non sperperare, togliersi qualche sfizio, gestendo con parsimonia i costi quotidiani, è la svolta in termini di risparmio. Di contro, la scelta dell’appartamento è l’ideale anche nei pasti. Infatti, così si evita di mangiare spesso fuori rispetto al cucinare da sé.

Bisogna ben valutare se quella spesa in più avrebbe potuto arricchire ulteriormente la propria esperienza di viaggio. Se sì, allora bisognerebbe acquistare quel souvenir/mangiare quel piatto tipico. Ma se la risposta non è adeguata ed affermativa al “ne vale la pena”, si può tranquillamente rinunciare!

Nello specifico, Tripadvisor e TheFork sono la chiave del risparmio quando si mangia fuori, anche all’Estero, seppur ci sia qualche limitazione in più rispetto al territorio nazionale.

Questi sono i 10 trucchetti che fanno la differenza, li conoscevi tutti? Se sì, organizza il prossimo viaggio!