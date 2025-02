Ryder Cup, premio per la sponsorizzazione di Capgemini

La campagna di sponsorizzazione di Capgemini per la Ryder Cup ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: grandissimo risultato per la società.

Si attende con ansia l’edizione 2025 della Ryder Cup, la manifestazione di golf più importante a livello internazionale, ma intanto Capgemini raccoglie i frutti di quelli che sono stati gli sforzi per la precedente edizione della famosa e seguita competizione sportiva.

Nell’ultima Ryder Cup, l’azienda francese attiva nel settore della consulenza per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende è stata coinvolta in una campagna di sponsorizzazione che, ad oggi, ha portato Capgemini a vincere il primo Sponsorship Works Award di SportBusiness.

Una collaborazione consolidata quella tra Capgemini e la Ryder Cup, che saranno insieme almeno fino al 2027: ora, grazie a questo nuovo riconoscimento, il binomio ne esce senza dubbio rinformato. Ecco tutti i dettagli sul premio e sulla sponsorizzazione effettuata per il torneo di golf; grande soddisfazione sia da parte dei vertici di Capgemini che, ovviamente, per la Ryder Cup.

Capgemini vince il premio Sponsorship Works Award di SportBusiness dopo il lavoro sulla Ryder Cup

Come riportato da LaPresse in un recente articolo, Capgemini si è aggiudicata il premio a seguito di una votazione pubblica con altri due candidati come Paddy Power (per la campagna al World Darts Championship) e Orange France insieme a Havas Play (coinvolti in un’iniziativa per le Olimpiadi di Parigi 2024). A vincere il premio è stata però Capgemini, che per il lancio di Outcome IQ è stata supportata dall’agenzia rEvolution, dalle partnership interne e dai team tecnologici della Ryder Cup.

Outcome IQ è parte dell’innovativa attivazione di sponsorizzazione basata sulla tecnologia dell’azienda; lo strumento combina IA e conoscenza del golf e ha permesso a tutti i fan di analizzare le prestazioni passate dei giocatori, potendo così fare previsioni in meriti ai vari abbinamenti di squadra durante la competizione. SportBusiness, insieme ai suoi partner, ha selezionato i candidati al premio in base a criteri di “creatività e innovazione” e “performance rispetto ai risultati”, oltre ad una serie di altri elementi meno tangibili.

La giuria del premio ha selezionato i tre candidati finali da una rosa complessiva di 27 diversi casi di studio, pubblicati da SportBusiness Sponsorship nel 2024. Come segnala ancora una volta LaPresse, questi casi di studio hanno permesso di realizzare un’analisi dettagliata della pianificazione, dell’esecuzione e dei risultati di alcune delle campagne più innovative fornite da agenzie di tutto il settore.